Rendőrökre támadó család

2024. január 24. 10:57

Csoportosan elkövetett, hivatalos személy elleni erőszak bűntette - és egyikük esetében ittas járművezetés vétsége - miatt emelt vádat négy férfi, egy nő, valamint egy fiatalkorú férfi ellen a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség az Ózdi Járásbíróságon - tájékoztatta a Központi Nyomozó Főügyészség szerdán az MTI-t.

Közleményük szerint 2023 júniusában egy borsodi településen legalább 30 fő részvételével családi rendezvényt tartottak, amelyről csendháborítás miatt több bejelentés is érkezett a rendőrségre.



A vádirat megállapítja: előbb három rendőr érkezett a helyszínre - a jelenlévők már ezt is sérelmezték -, majd miután újabb bejelentés érkezett, a rendőrség megerősített erővel, tizenegy rendőrrel vonult ki.



Az ingatlanban lakó, harmincas évei elején járó nő az agresszív tömeg bátorítása mellett a hivatalos személyre támadt, rángatni kezdte az intézkedést irányító rendőr ruháját, miközben a férje a kaput belülről rugdosva, kiabálva fenyegette a rendőröket.



A rendőrök elő akarták állítani a nőt, ezért a szolgálati gépkocsi felé indultak vele, amit az ingatlan udvarán tartózkodó, erősen ittas, körülbelül húsz fő próbált akadályozni, miközben a vádlottak őrjöngve indultak meg a rendőrök felé azt ordibálva, hogy "megdöglötök, megölünk benneteket!".



A rendőrök többször vetettek be könnyfakasztó gázt, csak így tudták a támadókat távol tartani maguktól, akik társaik biztatása mellett a rendőrök felé ütöttek és rúgtak, azt kiabálva, hogy "kinyírunk benneteket".



Pár óra elteltével két ittas vádlott és hozzátartozóik az intézkedés miatt kérdőre akarták vonni a rendőröket, ezért autóval a rendőrkapitányság épületéhez mentek.



A nyomozó ügyészség a vádiratában a felnőttkorú elkövetők esetében végrehajtandó szabadságvesztés kiszabására tett indítványt, az ittasan személygépkocsit vezető társukkal szemben továbbá pénzbüntetésre és határozott ideig tartó közúti járművezetéstől eltiltásra. A rendőrökre támadó nő és négy férfi az elkövetés óta letartóztatásban van, míg fiatalkorú társuk bűnügyi felügyelet alatt áll, az ő esetében próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés a büntetési indítvány - közölte a főügyészség.



MTI