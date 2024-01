A Frontexnek az eddiginél is kevesebb értelme lesz

2024. január 24. 11:44

Miközben a német kormány gyorsabb kiutasítással, szigorúbb szabályokkal éppen szigorítani készül migrációs politikáját, az európai határvédelmi ügynökség (Frontex) új vezetője, Hans Leijtens más úton indulna el: a Welt am Sonntagnak adott interjújában a migránsokkal szembeni nagyobb nyitottságot szorgalmazta, arra hivatkozva, hogy "az embereket semmi sem tudja visszatartani attól, hogy átlépjenek egy határt: sem falak, sem kerítések, sem tenger, sem folyó".

Közölték, az elmúlt évben több mint egymillióan nyújtottak be menedékkérelmet az Európai Unióban, a legtöbbet Németországban. A kérelmek felét megfelelő indokok híján elutasították, a ténylegesen visszatérők aránya azonban csupán 20 százalék körüli. Ennek egyik oka, hogy a származási országok megtagadják a kiutasítottak belépését.



Az Európai Parlament nemrégiben elfogadta a közös európai menekültügyi rendszer reformját, melynek értelmében a menekültügyi eljárást közvetlenül az uniós külső határokon kell lefolytatni, az elutasított kérelmezőket pedig azonnal ki kell toloncolni. Problémát jelent azonban a külső határok biztosítása: az illegális migráció visszaszorításához szigorúbb ellenőrzésekre és fokozott rendőri jelenlétre van szükség - írták. Hozzátették: a Frontexnek éppen ez lenne a feladata.



Leijtens a német lapnak adott nyilatkozatában egyértelművé tette, hogy elégedetlen az európai migrációs politikával: "sok a vágyálom és gyakran túlzó a szóhasználat".

Szerinte ugyanakkor szigorral nem oldható meg a helyzet. Azt tervezi, hogy az egész európai migrációs vitát új irányba tereli, melynek sarkalatos pontja lenne a több emberség, illetve az idegenektől való félelem és az előítéletek visszaszorítása.



A lapban megjelent információk szerint mindezt egy négylépcsős tervvel kívánja elérni: először is meg kell nehezíteni, hogy az emberek embercsempészek segítségével útra keljenek, és több legális útvonalra lenne szükség az EU-ba való bejutáshoz.



Másodszor: nem elég felszínesen foglalkozni a témával, a pull és push hatások megvitatásánál mélyebbre kell menni. Harmadszor: az EU-nak mindent meg kell tennie, hogy tudja, kik lépik át a határokat - közölték.



Leijtens a menedékkérelmek megfelelő feldolgozását is sürgeti: azokat, akiket elutasítanak, ki kell toloncolni, ebben a Frontex is kész segíteni - például kitoloncolási járatokkal.



MTI