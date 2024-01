Viharos széllökésekre figyelmeztet a meteorológia csütörtökre

2024. január 24. 13:39

Viharos szél várható csütörtökön az ország középső részén: a HungaroMet Zrt. másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki az óránkénti 90 kilométeresnél erősebb széllökések veszélye miatt Fejér és Pest vármegye területére.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésben azt írták: szerdán az esti, késő esti óráktól északnyugaton, majd északon inkább csak a magasabban fekvő részeken óránkénti 70 kilométeresnél erősebb széllökések is előfordulhatnak északnyugati irányból.



Csütörtökön napközben északon és a középső részeken a maximális széllökések sebessége elérheti az óránkénti 70 kilométert, kiemelten Fejér és Pest vármegyében a késő délelőtti óráktól kora délutánig átmenetileg egy-egy óránkénti 90 kilométer körüli széllökés is előfordulhat síkvidéken.



Pest és Fejér vármegyére csütörtökre másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki a viharos szél veszélye miatt a HungaroMet Zrt., az ország többi részére - Vas, Zala, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegye kivételével - pedig elsőfokú figyelmeztetést, ezeken a területeken a várt legerősebb széllökések sebessége meghaladhatják az óránkénti 70 kilométert is.

MTI