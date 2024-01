Bukarest: palesztin rokonszenvtüntetést engedélyeztek a holokauszt-emléknapra

2024. január 24. 22:28

Bukarest főpolgármesterénél és a román kormánynál tiltakozott a romániai Antiszemitizmust Monitorozó Központ (MCA) vezetője amiatt, hogy a városháza jóváhagyta egy újabb palesztinbarát tüntetés megszervezését, amelyet a holokauszt nemzetközi emléknapjára időzítettek - közölte szerdán a G4Media.ro hírportál.

Marko Maximilian Katz, az MCA elnöke szerint a január 27-re meghirdetett palesztinbarát tüntetés durva sértést jelent a palesztinok által az október 7-i támadásban lemészárolt 1200 izraeli állampolgár emléke ellen. Arra kérte a kormány képviselőit, tegyék meg a szükséges intézkedéseket, hogy ez a tüntetés ne azon a napon kerüljön megrendezésre, amikor világszerte több millióan emlékeznek meg a holokauszt áldozatairól.



Nicusor Dan főpolgármesterhez intézett levelében Marko Maximilian Katz köszönetet mondott azért, hogy a városháza lehetővé tette az Izraelt támogató korábbi rendezvények megszervezését, hozzáfűzve, hogy a véleményszabadság meggyőződéses híveként a "palesztin terrorizmus támogatóinak demonstrációja" ellen sem emelt volna szót, ha azt nem a holokauszt emléknapjára időzítették volna.



"Az, hogy a holokauszt túlélőit és román állampolgárokat is brutálisan meggyilkolók támogatása érdekében éppen a holokauszt nemzetközi emléknapján rendeznek demonstrációt a helyi hatóságok jóváhagyásával, szöges ellentétben áll azzal a kivételes támogatással, amelyet Románia nyújtott Izraelnek biztonsága és területi integritása helyreállítása érdekében. De még nem késő ezt helyrehozni" - írta az MCA elnöke Bukarest főpolgármesterének.



Marcel Ciolacu román miniszterelnök az európai vezetők között elsőként utazott Izraelbe tavaly októberben, hogy kifejezze országa szolidaritását az izraeli néppel, illetve az ott élő jelentős román közösséggel. Ezt megelőzően, október 11-én a román parlament rendkívüli ülésén nyilatkozatban ítélte el "a Hamász terrorista szervezet Izrael elleni október 7-i barbár támadását", amelyben több izraeli-román kettős állampolgár is életét vesztette.



Bukarestben azóta több, Izraelt támogató, illetve a palesztin nép önrendelkezését követelő, Izrael-ellenes tüntetést is rendeztek.



Az ENSZ Közgyűlése 2005-ben nyilvánította a holokauszt nemzetközi emléknapjává január 27-ét, az auschwitz-birkenaui koncentrációs tábor 1945-ös felszabadításának évfordulóját, amikor világszerte megemlékezéseket tartanak a második világháború és az azt megelőző évek borzalmait elszenvedő áldozatok előtt.

MTI