A nyugati, északnyugati szél sokfelé lesz erős, viharos

2024. január 25. 09:14

Pénteken újabb hidegfront érkezik, majd csak vasárnaptól fordul csendesebbre az idő.

Várható időjárás az ország területén csütörtök éjfélig: Kora délelőttre a felhős tájakon is csökken a felhőzet, és a felhőátvonulások mellett a legtöbb helyen több órára kisüt a nap. Az északkeleti tájakon azonban a nap nagyobb részében továbbra is több lehet a felhő. Elvétve előfordulhat zápor. A nyugati, északnyugati szél sokfelé lesz erős, viharos. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 8, 13 fok között alakul, de északkeleten ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Késő estére 0, +8 fok közé hűl le a levegő.

met.hu