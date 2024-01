Megkínozták a lengyel politikust

2024. január 25. 20:20

Az Európa Tanács (ET) kínzás és embertelen bánásmód elleni bizottságához (CPT) fordul a lengyel ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) párt amiatt, hogy az éhségsztrájkoló Mariusz Kaminski képviselőt a börtönben kényszertáplálásban részesítették - jelentették be csütörtöki varsói sajtóértekezletükön a PiS politikusai.

A levelet még csütörtökön továbbítják a CPT-hez - mondta el Arkadiusz Mularczyk, a szejm képviselője, az ET Parlamenti Közgyűlésének (PACE) tagja.



Hozzátette: a dokumentumban arról tájékoztatják a CPT-t, hogy Lengyelországban kínzást alkalmaznak a politikai foglyokkal szemben. Kifejtette: kínzás jellegű volt az, ahogy Kaminskit a börtönben táplálták.



Mularczyk szerint az ilyen bánásmód sérti az Emberi Jogok Európai Egyezményét.



A PACE szerdai ülésén PiS-képviselők állásfoglalás-tervezetet nyújtottak be, amelyben kétségbe vonták két képviselőtársuk, Mariusz Kaminski és Maciej Wasik bebörtönzésének jogszerűségét, és követelték, hogy az ET indítson vizsgálatot az ügyben - közölte Mularczyk.



A PAP hírügynökség által idézett állásfoglalásban felidézték: a korrupció elleni hivatal egykori vezetőiként elkövetett hivatali hatalommal való visszaélés címén elítélt Kaminskit és Wasikot január 9-én annak ellenére tartóztatták le, hogy Andrzej Duda elnök ugyanebben az ügyben már 2015-ben kegyelemben részesítette őket. Az államfő döntésének jogosultságát az alkotmánybíróság háromszor is megerősítette - írták.



A lengyel jog szerint a kényszertáplálás az éhségsztrájkoló elítélteknél csak akkor alkalmazható, ha állapotuk életveszélyes. Kaminski ügyvédje fellebbezett a kényszertáplálást elrendelő bírósági döntés ellen, de a módszert már a fellebbezés megvitatása előtt alkalmazták.



Kaminskit és Wasikot a másodszori elnöki kegyelmi aktus nyomán, kedd este engedték szabadon. Csütörtökön bejelentették: gyakorolni fogják képviselői mandátumukat annak ellenére, hogy Szymon Holownia alsóházi elnök szerint elveszítették azt.



Donald Tusk lengyel kormányfő szerdai sajtóértekezletén kijelentette: Kaminski és Wasik ügye "nem ért véget, még csak most kezdődött". Az államfői kegyelem "mit sem változtat azon a tényen", hogy a két politikust a PiS tavaly novemberig tartó nyolcéves kormányzása idején történt más ügyek miatt felelősségre vonják majd - helyezte kilátásba a miniszterelnök.

MTI