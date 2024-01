A felföldi államfőválasztáson indul Forró Krisztián

2024. január 26. 13:59

Leadta pénteken a felvidéki államfőválasztáson való indulásához szükséges aláírásokat Forró Krisztián, a felvidéki magyar párt, a Magyar Szövetség elnöke és köztársasági elnökjelöltje, aki ezt a pozsonyi törvényhozás épülete előtt tartott sajtótájékoztatóján jelentette be.

Arról, hogy a pártelnök lesz a Magyar Szövetség köztársasági elnökjelöltje, még december 9-i kongresszusán döntött a felvidéki magyar párt. A felföldi államfőválasztás első körének időpontját március 23-ára tűzték ki, a jelöltség leadásának határideje január végén jár le.



Forró Krisztián a sajtótájékoztatón felidézte: először 2014-ben állított saját elnökjelöltet a felvidéki magyar párt Bárdos Gyula személyében, aki akkor jól szerepelt a megmérettetésen. Rámutatott: az államfőválasztás ezúttal is lehetőséget ad arra, hogy ráirányítsák a figyelmet a felvidéki magyar közösség megoldásra váró problémáira.



A pártelnök elmondta: az induláshoz szükséges 15 ezer támogató aláírás csaknem dupláját gyűjtötték össze és adták le. Rámutatott: mivel a legnagyobb valószínűséggel az államfőválasztás csak annak második körében dől majd el, amennyiben sikerül jól szerepelnie, az jó lehetőséget és erős tárgyalási pozíciót ad majd ahhoz, hogy a felvidéki magyar közösséget érintő témákat asztalra lehessen tenni.



Forró Krisztián ezek sorában említette a jelentős részben magyarok lakta déli régiók fejlesztését, a Benesi-dekrétumok eltörlésének felvetését és a szlovák állampolgársági törvény megváltoztatását.



A Felvidéken közvetlenül az állampolgárok választanak államfőt öt éves időszakra. A vonatkozó szabályozás szerint a választás első fordulójában az a jelölt szerezheti meg az államfői posztot, aki megkapja az összes szavazásra jogosult választópolgár voksának több mint felét. Amennyiben ez egy jelöltnek sem sikerül, a második fordulóba a két legjobb eredményt elért jelölt jut. A második fordulóban a győzelemhez már elégséges a választáson résztvevő szavazópolgárok többségének voksa. Amennyiben az idei államfőválasztáson második fordulóra is sor kerül, azt április 6-án tartják meg.



Indulási szándékát elsőként Ján Kubis korábbi külügyminiszter jelentette be, aki párton kívüli független jelölt. Rajta kívül Ivan Korcok volt külügyminiszter; Peter Pellegrini, a pozsonyi parlament jelenlegi elnöke, a második legerősebb helyi kormánypárt, a Hang (Hlas) elnöke is megméretteti magát.



MTI; Gondola