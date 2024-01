Oroszok és fehéroroszok is indulhatnak a vitorlázók olimpiai selejtezőjén

2024. január 26. 14:25

Az orosz és fehérorosz vitorlások is rajthoz állhatnak a nyári, párizsi olimpiára selejtező áprilisi franciaországi kvalifikációs viadalon.

A sportág nemzetközi szövetsége, a World Sailing vezető testületének, a boardnak a döntéséről az ötkarikás ügyekben járatos insidethegames.biz portál számolt be, kiemelve, hogy a megengedő határozat ugyanakkor rögzíti: a két ország versenyzői kizárólag független, semleges sportolóként indulhatnak az április 20. és 27. közötti Last Chance (Utolsó Esély) Regattán, amelynek Hyeres ad otthont.



A 147 országot tömörítő világszövetség közleménye szerint az orosz és fehérorosz útlevéllel rendelkezők "jelentkezésének folyamatát a megfelelő időben bejelentik, a jogosultsági feltételekkel, beleértve a semleges részvételhez szükséges összes NOB-követelménnyel együtt". A World Sailing a dokumentumában egyúttal azt is hangsúlyozta: "továbbra is teljes mértékben elkötelezett amellett, hogy támogassa az ukrajnai vitorlás közösséget egy elképzelhetetlenül nehéz időszakban".



A World Sailing döntése - írta a portál - igazodik a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) álláspontjához, amely szerint bizonyos feltételek mellett az Ukrajna ellen háborúzó Oroszország és a konfliktusban Moszkvát támogató Fehéroroszország azon sportolói részt vehetnek a párizsi olimpián, akik kvalifikálták magukat.



Az ötkarikás vitorlás versenyek a marseille-i kikötő vizein zajlanak majd július 28. és augusztus 8. között.



MTI