Kisebb csapadék legfeljebb néhol fordulhat elő

2024. január 26. 16:51

Időjárási helyzet Európában: A Brit-szigetek, valamint Skandinávia nyugati partvidéke felett erőteljes nyugati áramlással érkező, gyorsan haladó ciklon okoz változékony időjárást esővel, záporokkal, kiadós mennyiségű csapadékkal. Az erőteljes magassági áramlás többfelé eredményez erős, viharos szelet a talaj közelében is.



Európa keleti felén egy elöregedő, okkludálódott ciklonnak köszönhetően többnyire erősen felhős, borult az idő. Nagy mennyiségű csapadékot már nem regisztrálnak, viszont a szokásosnál enyhébb levegő érkezett a térségbe.



Délnyugat felől anticiklon nyúlik be Európa középső részei fölé is. Éjszaka több helyen képződik köd, illetve rétegfelhőzet, de napközben ennek nagy része feloszlik, és a legtöbb helyen napos az idő.



A hőmérséklet a sok napsütésnek köszönhetően az Ibériai-félszigeten több helyütt 20 fok fölé, a térség déli és keleti részén 25 fok fölé is felmelegedett a levegő. A Kárpát-medencében a következő időszakban frontok átvonulása várható, mozgalmas, szeles lesz az időjárás.

Várható időjárás az ország területén szombat éjfélig: A nyugat felől érkező frontális felhőzet a keleti országrészt is beborítja. Eközben északnyugat felől csapadékzóna érkezik, és egyre többfelé számíthatunk esőre, az északkeleti tájakon havas eső, havazás, néhol átmeneti ónos eső is lehet.



Hajnalra a csapadékzóna levonul kelet felé, mögötte nagy területen felszakad a felhőzet, így szombaton a legtöbb helyen naposan indul a reggel, napközben azonban északkelet felől ismét felhősödés várható. Kisebb csapadék legfeljebb néhol fordulhat elő.



A délnyugati, nyugati szél péntek estétől északnyugatira fordul, sokfelé megerősödik, viharossá fokozódik.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és +4 fok között alakul, de a szélvédett délnyugati és északkeleti tájakon ennél kissé hidegebb is lehet.



A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton többnyire 5 és 10 fok között várható.



MTI