Csongrád-Csanád vármegye a kormány fejlesztéspolitikájának fókuszában

2024. január 26. 17:49

Csongrád-Csanád vármegye és Szeged a kormány területfejlesztési és gazdaságpolitikájának fókuszába került - jelentette ki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára pénteken Szegeden, sajtótájékoztatón.

Latorcai Csaba leszögezte, Szeged a kormány fejlesztéspolitikájának nyertese lesz. Minden idők egyik legnagyobb volumenű fejlesztése kezdődik meg azzal, hogy a világ egyik legnagyobb elektromosautó-gyártója, a BYD a városban építi meg az első komoly európai gyárát.



Annak érdekében, hogy az itt élő emberek is érezhessék a beruházás pozitív hatásait a mindennapjaikban, a kormány fejleszteni fogja Szegeden és környékén a közút- és közműhálózatot, valamint a városban és agglomerációjában a közösségi célú szolgáltatásokat. A beruházás lehetőséget teremet a szakképzés és a közoktatás fejlesztésére is - közölte az államtitkár.



A várakozások szerint ez a beruházás nem csupán Szeged, hanem az egész térség számára többletet hoz, sőt a határon túl is érzékelhető gazdasági hozadéka is lesz - hangsúlyozta Latorcai Csaba. Mint mondta, bízik benne, kialakulhat egy Szeged-Kecskemét autóipari korridor, hiszen a tapasztalatok szerint egy ilyen beruházás esetében további beszállítók települnek meg a térségben. Hozzátette: ezzel kapcsolatban folynak is egyeztetések.



A BYD-beruházás hozzá fog járulni nem csupán Csongrád-Csanád vármegye, hanem Békés vármegye újraiparosításához is, és ott meg fognak jelenni a külföldi befektetők - közölte.



A kormány számára ugyanakkor kiemelten fontos, hogy Csongrád-Csanád vármegye más térségei is lehetőséget kapjanak a felzárkózásra. Ezért a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium olyan komplex térségi programot indít, amely Csongrád-Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés vármegye határtérségeit, a szentesi, a kunszentmártoni és a szarvasi járást érinti. A fejlesztési tervek kidolgozásába bevonják a megyei kormányhivatalokat, a járási hivatalt, az önkormányzatokat, a kereskedelmi és iparkamarát, az agrárkamarát, a civil szervezeteket és az egyházakat - tudatta a politikus, aki Szentes esetében a mezőgazdasághoz kapcsolódó feldolgozóipart említette a kiemelten fejlesztendő területek között.



Mihálffy Béla (KDNP) országgyűlési képviselő hangsúlyozta, fontos, hogy az egész térség felkészüljön a BYD-beruházásra, hiszen ez olyan történelmi lehetőség, melyet meg kell ragadni. Ennek érdekében egy Szegedet és a Homokhátság térségét érintő fejlesztési csomagot dolgoznak ki, amely az infrastrukturális beruházások mellett érinti a képzést és az oktatást is - közölte a politikus, kiemelve ebben a Szegedi Tudományegyetem szerepét.

MTI