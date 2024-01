Információs háború – francia művelet

2024. január 26. 17:57

Párizs "Oroszország összehangolt manővereként" azonosította a Franciaországról terjesztett álhíreket, például az Ukrajnában harcoló francia zsoldosok jelenlétéről szólókat - közölte pénteken a francia védelmi minisztérium.

"Az illetékes állami szervek azonosították és figyelemmel kísérik az Oroszország által összehangolt manővert, többek között az oroszbarát információs hálózatokon és az állami médián keresztül, mint például a Szputnyik News, az RT és a RIA Novosztyi, amelyek terjesztik és felerősítik ezeket a hamis információkat" - olvasható a tárca közleményében.



Az ukrajnai konfliktus kezdete óta Franciaország "egy orosz dezinformációs kampány célpontja", amely január közepén "felerősödött", miután Emmanuel Macron államfő "megerősítette az Ukrajnának nyújtott támogatást" - tette hozzá a védelmi minisztérium.



"Nem hagyhatjuk, hogy Oroszország győzzön" - mondta a francia elnök január 16-án tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján, amelyen újabb fegyverszállítmányokat is bejelentett Kijevnek.



Az orosz védelmi minisztérium másnap azt közölte, hogy egy orosz precíziós csapás Harkivban eltalált egy épületet, amelyben külföldi "zsoldosok" - zömmel franciák - tartózkodtak. A támadásban Moszkva szerint megöltek több mint hatvan embert és megsebesítettek több mint húszat. Az "orosz dezinformációs manőver" később azzal folytatódott, hogy közzétették "a támadásban megölt állítólagos francia zsoldosok listáit az orosz Telegram-csatornákon", miközben "a listák egy részét már 2022-ben, a konfliktus első heteiben is terjesztették" - írta a francia védelmi minisztérium. A tárca szerint utána a "kampány" azzal folytatódott, hogy a Szputnyik International bejelentette, megsemmisítettek egy Ukrajnának szállított francia-olasz SAMP-T föld-levegő rendszert.



Franciaország azonban egyik értesülést sem erősítette meg - emlékeztetett a védelmi minisztérium.



"Tekintettel az Ukrajnának nyújtott francia katonai segély fokozására, arra számítunk, hogy ez az orosz mérgező manőver folytatódni fog: elítéljük és megerősítjük ezen manipulációk követését" - idézte a közlemény Sébastien Lecornu védelmi minisztert.



"Franciaországnak nincsenek zsoldosai sem Ukrajnában, sem máshol, ellentétben másokkal" - jelezte korábban a tárca, elítélve "egy újabb durva orosz manipulációt".



A Moszkva által használt "zsoldos" szónak azért van jelentősége, mert a francia törvények tiltják a zsoldoskodást, azaz a külföldön ellenszolgáltatásért folytatott harcot, ami öt év szabadságvesztéssel és 75 ezer eurós pénzbüntetéssel sújtható. A francia diplomácia is ezt a kifejezést használja a Wagner orosz katonai csoport tevékenységének elítélésére: a csoportot Párizs évek óta Afrikában elkövetett fosztogatással és háborús bűncselekményekkel vádolja.

MTI