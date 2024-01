Putyin: az ukrán hírszerzés tudta, hogy hadifoglyok vannak az Il-76-oson

2024. január 26. 20:57

Tudomása volt az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főcsoportfőnökségének (GUR) arról, hogy ukrán hadifoglyokat szállít az orosz légtérben az Ukrajna területéről lelőtt orosz Il-76-os katonai szállítógép - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken Szentpéterváron, egy, a "különleges hadműveletben" részt vevő hallgatósággal tartott találkozón.

"Lelőtték az Il-76-os repülőgépünket, rajta a saját katonáikkal. (...) Az (ukrán) Hírszerzési Főcsoportfőnökség tudta, hogy katonákat szállítottunk oda, 65 embert, és összesen, azt hiszem, hogy 190 kicserélése volt tervbe véve. És ennek tudatában mértek csapást a repülőgépre" - mondta az államfő.



Putyin kijelentette: a gép lezuhanásának helyszínén fellelt roncsoló elemek arra utalnak, hogy vagy amerikai Patriot vagy francia gyártmányú légvédelmi rendszerből kibocsátott rakétáról van szó.



"Két-három napon belül meglesz a pontos válasz" - mondta az elnök.



Ugyanakkor nem zárta ki annak lehetőségét, hogy az ukrán katonák azért hajtották végre a kilövést, mert rosszul tanították meg őket a rendelkezésükre bocsátott légvédelmi eszközök használatára.



"Nem tudom, hogy szándékosan vagy tévedésből, meggondolatlanságból tették-e, de nyilvánvaló, hogy ők tették. Először is azért, mert 11 óra 10 perckor két rakétaindítást észleltek a kijevi rezsim ellenőrzése alatt álló területekről" - hangoztatta az elnök.



"A mi légvédelmi rendszerünk nem mérhet csapást a saját repülőgépeire. Van benne saját-idegen felismerő rendszer, és bármennyire is nyomná a kezelő a gombot, a mi légvédelmi rendszereink nem lépnének működésbe" - hangsúlyozta.



Közölte, hogy jelenleg a gép feketedobozainak vizsgálata folyik. Azt ígérte, hogy a Nyomozó Bizottság (SZK) az eredményét, "a bűncselekmény minden körülményét maximálisan nyilvánosságra hozza", hogy az emberek tudják, mi is történt valójában Ukrajnában. Részvétét fejezte ki az incidensben életüket vesztett orosz katonák családjainak.



Az orosz védelmi minisztérium szerdán közölte, hogy az ukrán fél a az oroszországi Belgorod megye légterében lelőtt egy orosz Il-76-os katonai szállító-repülőgépet, amely 65 ukrán hadifoglyot vitt fogolycserére. A fedélzeten tartózkodott még a gép legénységének hat tagja és az orosz katonai rendészet három tisztje.



Az orosz légvédelem a repülő lezuhanása előtt két légvédelmi rakéta indítását észlelte az ukrajnai Harkiv megye területéről, Lipci településről. Az incidenst a gépen tartózkodók közül senki sem élte túl. Az SZK terrorcselekmény címén indított büntetőeljárást.



Putyin egyébként a pénteki találkozón azt mondta, hogy a hadműveleti zónában orosz részről több mint 600 ezer ember tartózkodik. Ezt "hatalmas mechanizmusnak" nevezte.

MTI