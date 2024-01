Aligátor ölt embert Floridában

2024. január 27. 11:22

Floridában hozzátartozók hanyagságért pereltek be egy idősotthont, amelynek közelében egy 85 éves lakó halálát okozta egy aligátor.

Gloria Serge-t tavaly februárban az idősek számára fenntartott ingatlanhoz tartozó mesterséges tó partján támadta meg egy 3 méteres aligátor. A felvételeken az látható, hogy a hüllő átúszott a tavon, és a partra érve egyenesen az idős nő kutyáját támadta meg, majd ezt követően kapta el Gloria Serge lábát és vonszolta magával a tóba, ahol a nő halálát lelte.



Az egyik hozzátartozó és ügyvédje pénteken sajtótájékoztatón jelentette be, hogy beperlik az időseknek fenntartott, Fort Pierce-ben fekvő ingatlanegyüttes üzemeltetőjét, a Spanish Lakes Fairwayst.



A perirat szerint a halálos tragédia elkerülhető lett volna, ha a tó partján tábla figyelmeztette volna az arra járókat a veszélyes vízi ragadozóra, amelynek jelenlétével régóta tisztában voltak, vagy gondoskodtak volna az állat eltávolításáról. A bírósági beadvány szerint a tragédia esélyét azzal is csökkenteni lehetett volna, ha megfelelő előírások lettek volna érvényben a vadon élő állatok etetésére vonatkozóan.



A sajtóbeszámolók szerint a tragédiát okozó nagy méretű aligátor a környékbeliek előtt annyira ismert volt, hogy nevet is adtak neki: Henrynek nevezték el.



Az aligátorok Florida teljes területén megtalálhatók és becslések szerint 1,3 millió példány él belőlük az Egyesült Államok déli, mocsárvidékkel tűzdelt államában.

MTI