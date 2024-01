Sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem várható

2024. január 28. 19:42

Közép-Európa fölött anticiklon terül el, amely kontinensünk nagyobb részén nyugodt időjárást eredményez. Éjszaka több helyen párássá válik a levegő, egyes részeken sűrű ködmező is kialakul, amely - főként a völgyekben - napközben is tartósan megmarad. Másutt azonban napos, száraz az idő.



Az anticiklont ciklonok, illetve frontok veszik körül, emiatt Európa nyugati partvidékén, továbbá az északi és keleti országokban jóval változékonyabb, felhősebb, csapadékosabb az időjárás.



Szárazföldünk nagyobb részén enyhe az idő, a legmelegebb továbbra is az Ibériai-félszigeten van, ott néhol 25 fok fölötti maximumok is előfordulnak.



A Kárpát-medencére is az anticiklon lesz hatással, az éjszaka képződő köd hétfőn még nem marad meg tartósan, így alapvetően sok napsütésre számíthatunk.

Várható időjárás az ország területén hétfő éjfélig: A keleti határszélen is csökken a felhőzet, és túlnyomóan derült idő várható országszerte. Éjszaka párássá válik a levegő, köd, illetve alacsonyszintű felhőzet is képződhet, amely hétfőn napközben fokozatosan feloszlik, és általában sok napsütésre számíthatunk. Csapadék nem várható.



Hétfőn a Kisalföld térségében élénkülhet meg időnként a szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -1 és -6 fok között alakul, de a hidegre érzékeny helyeken ennél több fokkal alacsonyabb értéket is mérhetünk.



A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn általában 4 és 9 fok között valószínű.

MTI