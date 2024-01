Az oktatás legégetőbb kérdéseiről rendez nagyszabású konferenciát a Mathias Corvinus Collegium

2024. január 29. 11:33

Az oktatás legégetőbb kérdéseinek megválaszolása, valamint jövőjének várható jelenségei, tendenciái állnak a majd Mathias Corvinus Collegium nemzetközi konferenciájának középpontjában. A február 27–28-i budapesti eseményre a világ minden tájáról érkeznek előadók, köztük olyan elismert, világhírű szakemberek, mint Nicholas Tate történész, író, Angela Gandra, a brazil Család és Emberi Jogok Minisztériumának korábbi családügyi államtitkára, valamint Fernando Griffith, volt paraguayi kulturális miniszter – áll az MCC közleményében.

Az oktatás célja, hogy az elmúlt nemzedékek során felhalmozott tudást átadja a következő generációknak. Ma azonban a nyugati országokat nézve egyértelműen látszik, hogy az oktatási rendszer, amely a XIX. század közepe óta előnyt biztosított más civilizációkkal szemben a Nyugatnak, egyre csak romlik, és a jövő generációi – évszázadok óta először – kevésbé lesznek képzettek, mint a korábbiak – hangsúlyozták a közleményben. Az MCC Budapest Summit on Education címet viselő nemzetközi konferencia ennek a hanyatlásnak az okára, valamint az oktatás legégetőbb kérdéseire keresi a választ, közös platformot biztosítva a szakembereknek tapasztalataik megosztására.

A konferencián részt vesz a többi között Nicholas Tate történész, író, aki a klasszikus oktatás újjáélesztésének kérdését veszi górcső alá. A szakember legújabb, a Konzervatív iskola című könyve a konferencia előestéjén a magyar közönség előtt is bemutatkozik – közölte az intézmény. A nagy népszerűségnek örvendő kiadvány többek között kitér a kreativitásra, a kulturális műveltségre, a tudatos jelenlétre, valamint a vallás iskolában betöltött helyére is. Barry Strauss, a Cornell Egyetem professzora a filozófia helyét vizsgálja az oktatásban, míg Sefika Sule, az ankarai Hacettepe Egyetem tanszékvezetője arról beszél majd, hogy miként is lehet mérni a diákok sikerességét az oktatásban.

A család oktatásban betöltött szerepét Angela Gandra, a brazil Család és Emberi Jogok Minisztériumának korábbi családügyi államtitkára ismerteti. A konferencián részt vesz Fernando Griffith volt paraguayi kulturális miniszter is, aki az oktatást egyre inkább fenyegető politikai aktivizmus témakörét járja körül. A konferencia érinti a test és lélek, a mesterséges intelligencia oktatásra gyakorolt hatását, a nyomtatott könyvek fontosságának témakörét is.

A kétnapos rendezvényt követően a panelbeszélgetéseken részt vevő szakemberek a Mathias Corvinus Collegium több mint tíz vidéki helyszínén is tartanak előadást, ezzel biztosítva, hogy a vidéki központok is bekapcsolódhassanak a világ tudományos vérkeringésébe – adták hírül a közleményben.

MTI