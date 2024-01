Magyar filmek kaptak elismerést Triesztben és Izmirben

2024. január 29. 11:54

Moldovai Katalin első mozifilmjének rendezése, az Elfogy a levegő a trieszti fesztiválról négy díjat hozott el, míg a törökországi Izmirben megrendezett nemzetközi filmfesztiválon Az unoka című film főszereplőjét, Blahó Gergelyt, valamint a Larry rendezőjét, Bernáth Szilárdot díjazták. Az Elfogy a levegő a közép-európai filmesek filmszakmai fórumán, a 35. trieszti filmfesztiválon kapta meg a közönségdíjat, a versenyprogram legjobb játékfilmjeként a Cineuropa és a Central European Initiative zsűrijének két díját, valamint Krasznahorkai Ágnest is méltatta a nemzetközi szakmai zsűri a film főszerepében nyújtott alakításáért.

Moldovai Katalin első mozifilmje, az Elfogy a levegő a filmintézet Inkubátor Programjának támogatásával valósult meg, forgatókönyvét a rendező Palóczi Zitával közösen írta. Az alkotás a torontói fesztiválon tartott tavalyi világpremierje óta nagy sikerrel szerepel a seregszemléken, Varsóban, a franciaországi Arras-ban, Thesszalonikiben és legutóbb Mannheimben is rangos díjakkal ismerték el. Moldovai Katalin személyesen vette át a díjakat a hétvégén Triesztben. Blahó Gergelyt, az Oscar-díjas Deák Kristóf rendezésében készült Az unoka című bűnügyi thrillerben nyújtott alakításáért a legjobb főszereplőnek járó díjjal jutalmazta az Izmirben megrendezett Balkán Panoráma filmfesztivál zsűrije.

A rendező és Nina Kov forgatókönyvéből készült alkotást Brüsszelben, Los Angeles-ben, Portóban és a Stony Brooke filmfesztiválon is díjazták korábban. Bernáth Szilárdot a legjobb rendezőnek járó díjjal méltatta az izmiri zsűri a Larry című első mozifilmjéért. A történet egy borsodi fiatalról szól Vilmányi Benett és Thuróczy Szabolcs főszereplésével. A film Cottbusból, Skopjéból, a Riviera filmfesztiválról és Luxemburgból is fontos díjakat hozott el a közelmúltban. Az unoka és a Larry jelenleg is nézhető a FILMIO kínálatában, az Elfogy a levegő február 2-tól lesz elérhető a filmintézet streamingplatformján.

MTI