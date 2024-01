Megtartotta idei első ülését a Gazdasági Kamarák Egyeztető Fóruma

2024. január 29. 13:40

Megtartotta idei első ülését a Gazdasági Kamarák Egyeztető Fóruma, Nagy Márton a gazdasági növekedés helyreállítását támogató javaslatok kidolgozására biztatta a tagokat – jelentette be hétfői közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM). Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter ötödik alkalommal hívta össze a Gazdasági Kamarák Egyeztető Fórumát, amely 2023. januári megalakulása óta – a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) koordinációja mellett – a kormány gazdaságpolitikai tanácsadó, konzultatív testületeként működik – ismertették.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége, az Építési Vállalkozók Országos Szövetsége, az AmCham Hungary és a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara alkotta fórum fő napirendi pontját a gazdasági növekedés helyreállításához szükséges lépések, a rövid és hosszú távú kihívások felvázolása alkotta.

A közlemény szerint Nagy Márton az egyeztetésen megköszönte a kamarák folyamatos partnerségét, illetve a konstruktív párbeszédet, hiszen a kamarák képviselői javaslataikkal, visszajelzéseikkel eddig is aktívan segítették a kormány munkáját. A miniszter kiemelte: nehéz év áll a családok és a gazdaság mögött, a közös erőfeszítéseknek köszönhetően ugyanakkor sikerült megvédeni a munkahelyeket és a vállalkozásokat is. A foglalkoztatottak száma meghaladja a 4,7 milliót, történelmi mélyponton van a regisztrált álláskeresők száma és szeptemberben bekövetkezett a reálbérek fordulata, azaz egyre többet ér a családok jövedelme. Ezt az tette lehetővé, hogy a kormány hatékony intézkedései visszaszorították az inflációt, amely decemberre 5,5 százalékra olvadt, de 2024 januárjára megközelítheti a 4 százalékot is.

A miniszter megállapította, hogy az infláció visszaszorítását követően 2024 a gazdasági növekedés helyreállításának éve. A kormány célja, hogy újra dinamikus mértékben, 4 százalékkal bővüljön a GDP. Ehhez helyre kell állítani a fogyasztást, 25 százalék felett kell tartani a beruházások szintjét és tovább kell növelni a munkaerőpiaci aktivitást. Nagy Márton arra kérte és biztatta a kamarák képviselőit, hogy új, a növekedés helyreállítását támogató javaslatokat dolgozzanak ki, amelyeket a fórum a következő ülésén meg is tárgyalhat.

A miniszter egyúttal jelezte, hogy a kormány számít a kamarákra a gazdaság további fejlesztését célzó Ginop plusz programok kidolgozásában is, melyeknek fókuszában a kkv-szektor beruházásainak támogatása és a munkaerőpiaci aktivitás növelése áll. Az NGM ismertette: Nagy Márton egyben felkérte a kamarai tagokat, hogy dolgozzanak ki egy olyan komplex deregulációs csomagot, amely jelentősen megkönnyítheti a vállalkozások működését. A minisztérium tájékoztatása szerint a gazdasági kamarák képviselői megköszönték a miniszter tájékoztatását, és jelezték, hogy az általa felvázolt növekedési célokkal egyetértenek, a magyar gazdaság megerősítése és a növekedés helyreállítása közös érdek.

Továbbá támogatásukat fejezték ki, az olyan gazdaságerősítő intézkedésekkel kapcsolatban, mint a meghosszabbított kedvező kamatozású Széchenyi Kártya Program, a 200 milliárd forintos plusz keretösszeggel újraindított Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram vagy a közel hatszoros keretösszegűre emelt Élelmiszeripari Beszállító-fejlesztési Program.

MTI