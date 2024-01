Robbanóeszközök, fegyverek egy anarchista testvérpárnál

2024. január 29. 22:00

A rendőrség valóságos fegyverarzenált és lehetséges célpontok listáját találta egy testvérpárnál, amelynek letartóztatásáról hétfőn számoltak be New York város hatóságai.

cbs austin

Az 51 éves Angelo Hatziagelis és a 39 éves Andrew Hatziagelis otthonában még január 17-én tartottak házkutatást a rendőrök New York Queens városrészében, egy olyan lakásban, amelyet édesanyjukkal és harmadik testvérükkel osztottak meg.



A lefoglalt eszközök között volt több házi készítésű időzített robbanóeszköz, több gépkarabély, kézifegyverek és lőszerek, valamint egy 3D-nyomtatóval részben elkészült lőfegyver. A rendőrök taktikai mellényeket, hatósági adóvevőket is találtak az anarchistaként említett gyanúsítottaknál, valamint olyan listákat, amelyek célpontként rendőrök, politikusok, bankárok és más ismert személyiségek nevét tartalmazták.



A Hatziagelis-testvérek ellen 130 vádpontot tartalmazó vádiratot nyújtott be az ügyészség, de a vádak között nem szerepel, hogy terrorszervezethez tartoznának.



A vádpontok alapján a két férfira több mint 25 év börtön várhat.

MTI