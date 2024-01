A hitelezési szabályok átalakítását sürgeti a Mi Hazánk

2024. január 30. 14:04

A hazai hitelezési szabályok átfogó átalakítását sürgette keddi budapesti sajtótájékoztatóján a Mi Hazánk Mozgalom szakpolitikusa.

Fiszter Zsuzsanna arról beszélt: álláspontjuk szerint jelentősen vissza kellene szorítani a változó kamatozású hiteleket, mivel komoly veszélyt jelent az adósokra a fizetendő törlesztőrészlet változása.



Hozzátette: akár azt is elképzelhetőnek tartják, hogy kamatplafont vezessenek be, így kerülve el, hogy egyes bankkártyákkal felvett hitelek után akár évi ötven százalékos kamatot kelljen fizetni.



Felvetette azt is: problémás, hogy a budapesti bankközi forint hitelkamatlábhoz kötik a hitelkamatokat, mert a BUBOR rendszeresen mutat igen nagy ingadozásokat.



A Mi Hazánk végrehajtási és hitelügyi szakpolitikusa megemlítette: pártja a minimálisra csökkentené vagy eltörölné a banki tranzakciók költségét, ahogy ellenzik a készpénzbefizetésekre kivetett díjakat is, mert azzal úgy sarcolják meg a magyar embereket, hogy ebből a bevételből méltánytalanul gazdagodnak a pénzintézetek.

MTI