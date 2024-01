Orosz elnökválasztás - Visszalépett a jelöltségtől Szergej Baburin

2024. január 30. 15:04

Visszalépett az elnökjelötségtől kedden Szergej Baburin, az Orosz Össznépi Unió elnevezésű párt vezetője, és a hivatalban lévő államfő, Vlagyimir Putyin támogatására szólított fel.

Baburin szerint pártjának aktivistái és önkéntesei összegyűjtötték a bejegyzéséhez szükséges aláírásokat, azonban, mint mondta, "a Nyugat Oroszország elleni ádáz háborúja" és a vérontás közepette, amelyet az ukrán "nácik" követnek el orosz városokban és falvakban, élete "talán legnehezebb döntését" hozta meg a visszalépéssel.



"A haza számára nehéz órában nem annak van itt az ideje, hogy a nép erőit megosszuk. Minden oroszországi hazafias népi szervezetnek, minden nemzeti érzelmű orosz állampolgárnak össze kell fognia Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin jelölése körül, aki ma az össznépi vezető" - mondta Baburin.



A parlamenten kívüli pártok jelöltjeinek a választási törvény értelmében 100 ezer aláírást kell összegyűjteniük. Baburin szerint hívei ennél többet, 102 670 előzetesen ellenőrzött aláírást juttattak el az orosz Központi Választási Bizottsághoz.



A testület eddig négy elnökjelöltet vett nyilvántartásba: Leonyid Szluckijt, Vlagyiszlav Davankovot és Nyikolaj Haritonovot, akik három parlamenti pártot képviselnek (Oroszország Liberális Demokrata Pártja, Új Emberek, Oroszországi Föderáció Kommunista Pártja), illetve Vlagyimir Putyint. Ő hivatalosan ugyan önjelöltként (párton kívüliként) indult, de a kormányzó Egységes Oroszország támogatásával szerezte meg a bejegyeztetéséhez szükséges 300 ezer aláírást.



Szergej Malinkovics, az Oroszország Kommunistái elnevezésű, parlamenten kívüli párt elnöke korábban szintén beadott 100 ezer aláírást a választási testülethez. Most ezek ellenőrzése zajlik.



A gyűjtőívek leadásának határideje szerdán jár le. Borisz Nagyezsgyin, a Polgári Kezdeményezés aspiránsa a Rigában szerkesztett Meduza ellenzéki portál szerint ekkor juttatja majd el a választási bizottsághoz az őt támogató aláírásokat, amelyek hitelesítése esetén ő lehet az egyetlen békepárti elnökjelölt.



Oroszországban az elnökválasztást idén három nap során - március 15-én, 16-án és 17-én - tartják. Most első alkalommal online is lehet majd szavazni, a 89 régióból 29-ben.

MTI