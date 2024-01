Számszeríjjal fenyegetőzött, lelőtték

2024. január 30. 21:16

Londonban lelőttek kedden a rendőrök egy férfit, aki az első hatósági beszámolók szerint számszeríjjal fenyegette őket. A kedd esti részletesebb tájékoztatás szerint a férfinél a számszeríjon kívül több vágó- és szúrófegyver is volt.

A Scotland Yard ismertetése szerint a 30 év körüli férfi a brit főváros központi negyedében lévő Southwark kerületben megpróbált erőszakkal behatolni egy lakásba, és azzal fenyegetőzött, hogy a lakók életére tör.



A férfi a kiérkező rendőrjárőrt is megfenyegette.



A helyszínre hívott fegyveres rendőri osztag érkezése után a férfi behatolt a lakásba, és a rendőrök ekkor lelőtték.



A rendőrség és a kiérkező mentők elsősegélyben részesítették a sérültet, aki azonban a helyszínen meghalt.



Az incidens során a lakásban tartózkodók közül ketten könnyebben megsérültek.



Az ügyben - ahogy ez halálos végű rendőri fegyverhasználat esetén kötelező - vizsgálatot indított a rendőri magatartási normákra felügyelő független hatóság (Independent Office for Police Conduct, IOPC).



A testület kedd este közzétett első beszámolója szerint a rendőrök kétszer lőttek rá a fegyverekkel fenyegetőző férfira, aki golyóálló mellényt viselt ugyan, de ennek ellenére életét vesztette.



A IOPC tájékoztatása szerint a férfinél a számszeríj mellett egy kést, egy kardot és egy fejszét is találtak.



A testület megerősítette, hogy a helyszínre először kivonult rendőrjárőrt a férfi fegyvereivel megfenyegette.

Nagy-Britanniában - ahol a nem kommandós vagy nem terrorelhárító feladatokra kiképzett, utcai járőrözést végző rendőröknél hagyományosan nincs tűzfegyver - rendkívül ritkán, évente átlagosan egyszer fordul elő halálos végű rendőrségi fegyverhasználat, és alig van példa rendőrök elleni fegyveres támadásra is.

A legutóbbi súlyos incidens tizenkét évvel ezelőtt történt, amikor Manchesterben két fegyvertelen rendőrnőt lőtt agyon egy férfi, akit már két korábbi gyilkosság miatt köröztek. Az elkövetőt 2013-ban tényleges életfogytiglani börtönre ítélték.

Ehhez mérhető súlyosságú rendőrgyilkosság előzőleg 1966-ban történt, amikor körözött bűnözők három rendőrt lőttek agyon Londonban. E bűncselekmény egyik elkövetője börtönben halt meg, a másik 48 évet töltött rács mögött, de 2014-ben, 78 éves korában feltételesen szabadlábra helyezték.



MTI