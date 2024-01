Gyengült a forint reggel

A ripacskodás mára társadalmi kórrá lépett elő. Feltartóztathatatlan, mert ha szűk körben is, de igény mutatkozik rá, illetve mindig akadnak olyanok is, akik a könnyű pénzkereset reményében a saját szüleiket is áruba bocsátanák, így elszegődnek ripacsnak, megélhetési politikusnak – elemez Mészáros László.