Szamárköhögés miatt meghalt több kisbaba Belgrádban

2024. január 31. 13:30

Négy gyerek belehalt a fertőző szamárköhögésbe, egy pedig életveszélyes állapotban, lélegeztetőgépen van Belgrádban - közölte a belgrádi Anya és Gyermekvédelmi Intézet igazgatóhelyettese szerdán.

Vladislav Vukomanovic a szerbiai közszolgálati televízióban (RTS) nyilatkozva rámutatott, hogy a néhány hónapos babák vannak a legnagyobb veszélyben, hiszen ők még nem kapták meg a szükséges védőoltást. Hozzátette: hetven kisgyereknél azonosították a betegséget, közülük több mint ötvenen kórházban vannak.

Az orvos felhívta a figyelmet arra, hogy a szamárköhögés védőoltással megelőzhető, a megbetegedések magas száma viszont éppen arra mutat rá, hogy sokan nem oltatják be a gyermekeiket.



Szerbiában 2023-ban 909 szamárköhögéses megbetegedést jegyeztek fel, míg 2022-ben egyetlen egyet sem regisztráltak. Az utóbbi évek legmagasabb esetszáma 29 volt 2018-ban.



Snezana Rsovac tüdőgyógyász korábban a belgrádi NIN hetilapnak nyilatkozva hívta fel a figyelmet arra, hogy a betegség különösen veszélyes az újszülöttekre: minél idősebb ugyanis egy gyerek, annál kevésbé valószínű, hogy súlyos állapotba kerül.



A tünetekkel kapcsolatban a szakember közölte: hőemelkedés, orrfolyás és torokfájás is jelentkezhet, a legjellemzőbb tünet azonban az egyre erősödő, nem múló köhögés. Hozzátette: minél hamarabb születik diagnózis, annál hamarabb tudják megkezdeni az antibiotikumos kezelést.



Nemcsak Szerbiában, de Horvátországban és Montenegróban is folyamatosan nő a betegek száma.

MTI