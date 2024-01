Az északkeleti határ közelében kisebb havazás, ónos eső is lehet

2024. január 31. 16:46

Időjárási helyzet Európában: Lassan megközelíti a Baltikum területét az a ciklon, amelynek frontjai elérték Közép-Európát, beleértve a Kárpát-medencét is.



Ettől délebbre továbbra is anticiklon határozza meg az időjárást, amelynek területén túlnyomóan derült az ég, de kisebb körzetekben párás, ködös az idő. Kiterjedt köd és alacsonyszintű felhőzet figyelhető meg a kelet felé vonuló front mögött északnyugaton, ahova a folytatásban újabb frontrendszer érkezik az óceán irányából.



Ennek a frontrendszernek a hidegfronti szakasza csütörtökön hazánkban is felhősödést és több helyen időszakos csapadékot okoz.

Várható időjárás az ország területén csütörtök éjfélig: Frontfelhőzet vonul át felettünk, amely mögött átmenetileg csökken a felhőzet, majd éjjel ismét felhősödés várható (nagyobb eséllyel az északi tájakon). Csütörtökön a délelőtt még napos, kevésbé felhős tájakon is újra megnövekszik, megvastagszik, majd estétől észak felől fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Csütörtök délutánig csak néhol lehet csapadék, ezt követően több helyen előfordulhat időszakos, többnyire gyenge intenzitású eső, az északkeleti határ közelében kisebb havazás, ónos eső is lehet.



Csütörtökön délelőttig mindenütt gyenge marad a légmozgás, majd az északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül, helyenként megerősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5 és +1 fok között valószínű, a hidegre érzékeny, kevésbé felhős részeken ennél jóval hidegebb is lehet.



A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön többnyire 4 és 9 fok között várható, de néhol 10 fok köré melegedhet a levegő.



MTI