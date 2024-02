A kereszténység a legüldözöttebb vallás a világon

2024. február 1. 10:28

Vádat emeltek egy 42 éves férfi ellen, aki kilenc alkalommal gyújtott fel és vert szét út menti kereszteket Máriapócs környékén - tájékoztatta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség csütörtökön az MTI-t.

A közlemény szerint a büntetlen előéletű férfi 2022-ben anyagi problémákkal és szerelmi csalódással küzdött, és dühét az út menti feszületeken vezette le.



Azt írták, sorra kereste fel a Máriapócs környéki kereszteket, köztük egy úti ikont is, azokat benzinnel leöntötte és felgyújtotta. Volt, amelyiket bottal ütötte, így rongálási kárt is okozott.



Szilágyi László sajtószóvívő közleményében hozzátette, a férfi a cselekedeteit gyakran időzítette vallási ünnepekhez, például Szent Miklós napjához, karácsonyhoz és nagyszombathoz.



A vádlott három helyszínt keresett fel összesen kilenc alkalommal, a legutóbb 2023. április 8-án gyújtott fel feszületet.



A tájékoztatás kitér arra is, hogy a férfi cselekményével három sértettnek több százezer forint kárt okozott, ugyanis az érintett feszületek magánszemélyek tulajdonában állnak.



Az ügyészség a gyújtogatót három rendbeli, vallási tisztelet tárgyának megrongálásával elkövetett rongálás bűntettével vádolja.

MTI