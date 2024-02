Megöltek egy migránst Temesváron

2024. február 1. 12:22

Migránst gyilkoltak meg szerdán este Temesváron, a 28 éves férfit szíven szúrták, támadóját még keresi a rendőrség - számolt be csütörtökön a román sajtó.

Az üggyel foglalkozó Temes megyei törvényszéki ügyészség sajtóosztálya az MTI-nek megerősítette, hogy bűnvádi eljárást indítottak gyilkosság miatt. A nyomozásra való tekintettel nem árultak el további információkat, egy későbbi időpontra ígértek részletes tájékoztatást.



A sajtóinformációk szerint a gyilkosság Temesvár Gyárváros nevű negyedében történt este tíz óra körül, egy olyan környéken, ahol a helyi sajtó szerint ázsiai bevándorlók is laknak.



A Digi24 hírportál azt írja, hogy az utcán fekvő fiatal férfira egy helyi lakos figyelt fel, aki jelentette az esetet a 112-es segélyhívó számon. A hatóságok kiszálltak a helyszínre, de az áldozat életét már nem tudták megmenteni. Halálát három, a szívére irányzott késszúrás okozta.



A Tion.ro temesvári hírportál szerint a bejelentő valójában a migránsok közötti összetűzésre figyelt fel, amikor 22 óra 17 perckor hívta a rendőrséget. A kiérkező hatóságok már csak az áldozatot találták a helyszínen.



A román sajtó azt írja, hogy a férfi afgán állampolgár, és vélhetően a támadó is a honfitársa. Őt még keresi a rendőrség, de két másik afgán állampolgárt már őrizetbe vettek, a gyanú szerint szemtanúi voltak a bűncselekménynek. A Temes megyei rendőrség nem adott ki hivatalos tájékoztatást az esetről.



A román-szerb határhoz közeli bánsági városban 2021-ben is történt egy hasonló eset, mely afgán bevándorlók közötti leszámolásnak bizonyult. A két migránsbanda közötti nézeteltérésben egy férfit leszúrtak, egy másikat megsebesítettek. Az afgán állampolgárságú támadót két hónappal később Athénban tartóztatta le a rendőrség.

MTI