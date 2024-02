A Patriot rendszer MIM-104A típusú rakétája lőtte le az orosz gépet

2024. február 1. 14:32

Az amerikai Patriot rendszer MIM-104A típusú irányított légvédelmi rakétáját használta az ukrán hadifoglyokat szállító orosz Il-76-os repülőgép lelövésére az ukrán hadsereg - foglalt állást csütörtökön az orosz Nyomozó Bizottság (SZK).

"A nyomozás során elvégzett szakértői vizsgálat következtetése szerint a helyszínen fellelt szilánkok a szerkezeti, geometriai jellemzőik és a rendelkezésre álló jelölések alapján a Patriot komplexum MIM-104A típusú légvédelmi irányított rakéta tervezési elemei" - áll az SZK által kiadott tájékoztatásban.



Az orosz védelmi minisztérium szerint január 24-én az oroszországi Belgorod megye légterében az ukrán fél lőtte le az orosz légierő Il-76-os katonai szállító repülőgépét, amely 65 ukrán foglyot szállított hadifogolycserére. Velük együtt a gépen utazó három orosz kísérő tiszt és a személyzet hat tagja is életét vesztette. Megállapították, hogy a gépre két légvédelmi rakétát indítottak Harkiv megye ukrán ellenőrzés alatt álló részéről, Lipci településről.



A csütörtöki hivatalos beszámoló szerint a repülőgép lezuhanása helyszínének vizsgálata során a szakértők két rakéta törzsének és mechanizmusának 116, angol nyelvű feliratokkal és jelölésekkel ellátott darabját találták meg. Az SZK a következő jelölések sorolta fel: ASSY 11455748, SN740179, ASSY 11461343, SN740206, ASSY 11461865, SN740207, Raytheon, CONFIDENTIAL classified by PATRIOT SECURITY CLASSIFICATION GUIDE DATED: 9/22/83 ADDENDA DATED 11/28/83 8/8/84 CONTRACT NO/DAAH01-86C-A018, 18876 ASSY, MARTIN MARIETA és 10253043-39 02 S/N 80025.



A tárgyakon a szakértői vizsgálat hexogén nyomait mutatta ki, akár 10 százalékot elérő oktogén szennyeződéssel, ami az SZK szerint külföldön gyártott robbanóanyagokra jellemző. A hatóság hozzátette, hogy a terrortámadás címén indított büntetőügyben a nyomozás folyamatban van.



Az orosz parlament alsóháza (Állami Duma) csütörtöki plenáris ülésén felhívással fordult az amerikai kongresszushoz, amelyben sürgette a "kijevi rezsim" terroristának minősítését és támogatásának megszüntetését, valamint segítséget kért a "terrorcselekmény" közvetlen elkövetőinek bíróság elé állításához. A dokumentum szerzői közölték: az Il-76-ost amerikai gyártmányú Patriot légvédelmi rakétarendszer alkalmazásával semmisítették meg, és a történteket "szándékos és tudatos gyilkosságnak" minősítették, rámutatva, hogy az orosz-ukrán fogolycseréről és a fogolyszállítás útvonaláról előzetesen megállapodtak a felek.



A felhívás szerint nem ez volt az első eset, hogy Kijev "kegyetlenül lemészárolja fogságban lévő katonáit". A duma emlékeztetett arra, hogy 2022. július 29-én amerikai HIMARS rakétavetővel mértek csapást a donyecki régióban lévő olenivkai börtönre, aminek következtében több mint ötven ukrán katona életét vesztette, több mint 70-en pedig megsebesültek. Kitértek arra is, hogy számos esetben használtak amerikai fegyvereket civilek elleni szándékos támadáshoz.



Az orosz képviselők szerint a neonáci ideológia és "ezen ideológia ukrajnai megtestesülésének támogatása a kijevi klikket csak a terror folytatására és az erőszak fokozására provokálja, ami közelebb viszi a világot egy globális katasztrófához".



Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő csütörtökön újságíróknak azt mondta, hogy a nyugati országok nem hajlandók részt venni az Il-76-os lelövésének nemzetközi vizsgálatában, mert attól félnek, hogy kiderülne az érintettségük. Ugyanakkor említést tett arról is, hogy Európában egyesek "papírt kérnek" a lehetőség megfontolásához.



"Senki sem lesz közülük érdekelt abban, hogy lefolytassák a vizsgálatot, és önmagukra bukkanjanak" - mondta a Kreml szóvivője.



Peszkov szerint a Nyugat immár "közvetlen résztvevője ennek a fegyveres konfliktusnak".



Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán kijelentette: Moszkva ragaszkodik ahhoz, hogy az Il-76-os ügyében nemzetközi vizsgálatot folytassanak le.



"Az amerikai állampolgároknak tudniuk kell, hogy mire használják a pénzüket. Biden és csapata bűnrészessé tette az amerikaiakat egy véres tragédiában" - írta Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő csütörtöki Telegram-bejegyzésében az SZK közleményét és az orosz alsóház felhívását kommentálva.

MTI