Nego Loic tökéletes állapotba szeretne kerülni az Eb-re

2024. február 1. 19:21

Elégedett a klubjában, a francia labdarúgó-bajnokságban jelenleg 11. helyezett Le Havre-ban nyújtott őszi teljesítményével Nego Loic, de a nyári Európa-bajnokságot szem előtt tartva tavasszal még többet szeretne mutatni, hogy tökéletes állapotba kerüljön.

csakfoci.hu

"Koncentráltnak kell lenned a klubodban, észben kell tartani, hogy a munkád eredménye számítani fog az Eb-t illetően" - hangsúlyozta az M1 aktuális csatornának nyilatkozva a 33 éves hátvéd.



A magyar válogatott játékos elárulta: folyamatos a kapcsolat a nemzeti együttes stábjával, a szövetségi kapitánnyal és a játékostársakkal is. Elárulta, hogy Marco Rossi rendszeresen üzen neki egy-egy megnyert mérkőzés után, de biztos benne, hogy így tesz a többi játékossal is, mert ez egy család.



A magyar válogatott az Eb-felkészülés jegyében a török és a koszovói, majd pedig az ír és a máltai együttessel mérkőzik majd meg az elkövetkező időszakban.



"Számunkra nincsenek barátságos mérkőzések, mi minden mérkőzésnek ugyanúgy állunk neki, hogy nyerni szeretnénk" - hangoztatta Nego, aki kiemelte: el kell végezni a munkát, hogy készen álljanak majd az Európa-bajnokságra.



Mint mondta, örül annak, hogy a jövőben Dárdai Márton is a magyar csapat rendelkezésére áll.



Beszélt arról is, hogy vannak intézni való ügyei Magyarországon, Budapesten, úgyhogy heti rendszerességgel ír levelet vagy beszél valakivel és ilyenkor magyar szavakat is használ, azaz "kapcsolatban maradt a magyar nyelvvel". Az interjú végén magyarul üzent: "Csak együtt! Hajrá magyarok!"



MTI