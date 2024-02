Nem kérnek Zelenszkijből

Nagy esély van rá, hogy a Mönchengladbach elleni bajnokin Lőw Zsolt irányítja majd a Bayernt - számolt be róla a Metropol. Korábban is előfordult már hasonló a két edzővel, koronavírus és eltiltás miatt hiányzott már Tuchel a kispadról, mindannyiszor magyar segítője ugrott be a helyére.