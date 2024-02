Soros György tömte pénzzel a dollárbaloldalt

2024. február 2. 10:10

Szó sem volt mikroadományokról, az amerikai spekuláns guríthatta a dollárokat Márki-Zay Péter és Karácsony Gergely mozgalmaihoz.

Az Action for Democracy-hoz köthető személyek ismerik el nemrég közzétett videókon, hogy Soros György finanszírozhatta többek között a magyarországi baloldal választási kampányát. Az X felületén megjelent, és rohamosan terjedő felvételeken olyan a spekulánshoz közel álló személyek mesélnek gyanútlanul, mint Kati Marton, Wesley Clark tábornok vagy éppen Korányi Dávid, az Action for Democracy igazgatója, aki korábban Karácsony Gergely Városdiplomáciai főtanácsadója volt.

Nagyon úgy tűnik, végleg lebukott a magyar ellenzék.

És kiderült, hogy valójában Soros György támogathatta a baloldal 2022-es választási kampányát. Néhány, az X közösségi médiafelületre feltöltött, s az Amerikában élő magyarok körében is terjedő videóban ugyanis éppen az Action for Democracy (A4D) nevű szervezet tagjai vallják be, hogy a hírhedt spekuláns támogatta leginkább a tevékenységüket.

A MagaBabe dobta le az atombombát

Meglepő gyorsasággal terítették be az internetet azok a videók, amelyeket egy – minden bizonnyal Donald Trump támogatására létrehozott – X-oldalon tett közzé valaki. A MagaBabe elnevezésű profilon megjelentetett felvételeken az A4D vezetőségébe tartozó fekete öves Soros-emberek vallanak – egyebek mellett – arról is, hogy tényleg az amerikai spekuláns guríthatta a dollármilliókat Márki-Zay Péter Mindenki Magyarországa Mozgalmához, és a Karácsony Gergely főpolgármester előválasztási kampányára létrehozott 99 Mozgalomhoz.

Eddig három rejtélyes videót tettek közzé a szóban forgó X-oldalon, amikből rengeteg érdekes információt lehet megtudni Soros politikai manipulációiról, amelyek egyszerre zajlanak az amerikai politikai hadszíntéren és számos egyéb országban, például Braziliában, Törökországban, Lengyelországban, Szlovákiában és természetesen Magyarországon is.

Hatalmas botrányra lehet tehát számítani, hiszen akár még az amerikai politikát is megrengetheti mindaz, ami elhangzik a videókban.

Nem kevesebbről van ugyanis szó a felvételeken, mint arról, hogy Soros azzal párhuzamosan, hogy az Egyesült Államok belpolitikáját igyekszik befolyásolni, több országban is beavatkozott a választásokba a neki nem tetsző vezetők ellen.

Minderről persze korábban is lehetett hallani, csakhogy eddig rendre összeesküvés-elméletnek minősítette a Soros-féle befolyásolási kísérletekről szóló híreket a nemzetközi sajtó. Most azonban az A4D vezető tisztségviselői maguk mesélik el, miként avatkoztak be a választók mozgósításán dolgozó baloldali civil szervezeteken keresztül és személyesen is a magyar mellett – a szintén nemrég zajlott – lengyel, a szlovák, és a brazil választásokba is.

Mégis Soros lehetett a szponzor

Az X-re most kitett felvételeken megjelent legérdekesebb magyar vonatkozású információ, hogy valóban Soros György állhatott a magyar ellenzékhez becsatornázott dollármilliók mögött. Az egyik videón az A4D kuratóriumának elnöke Kati Marton, aki régi Soros bizalmas, arra a kérdésre, hogy a híres Mr. Soros volt-e az A4D fő mecénása igennel válaszol, majd nevetve figyelmezteti beszélgetőpartnerét: „Ne is mondja ezt”.

Azt, hogy titkolni igyekeztek Soros György érintettségét, mi sem bizonyítja jobban annál, mint hogy az A4D igazgatója, Korányi Dávid az egyik videóban éppen azzal kérkedik, hogy Amerikában az „501 – (C) (4)” besorolás lehetővé teszi számukra annak elhallgatását, hogy kik is támogatták a tengerentúl bejegyzett ngo-t.

Egy másik Soros-közeli A4D kuratóriumi tag, Wesley Clark tábornok, egykori NATO-főparancsnok szintén elszólta magát az egyik felvételen. Clarkot megkérdezik, hogy sok olyan amerikai van-e, akik támogatják a magyarországi ellenzéket. „Nincsenek olyan sokan, mint szeretném. Senki sem olyan, mint George” – válaszolja erre Clark tábornok, elismerve, valóban Soros állhat főszponzorként a magyar baloldal mögött.

Nehezen rejtőzhet tovább ezután a Soros-hálózat

Már most látni lehet, hogy világszerte nagy port kavarnak majd a közzétett videós anyagok, amelyeket rengetegen láttak, és nemcsak amerikai oldalakon, de német felületeken is foglalkoztak már velük. Sőt, az elmúlt napokban Braziliával kapcsolatban is jelentek meg olyan írások, amelyek az ottani jelentős amerikai és elsősorban a Soros-családhoz köthető politikai befolyásolási kísérletekről szóltak. Nyilván fel kell majd tárni a felvételeken elhangzó rengeteg súlyos állítás tartalmát, de az már most látszik, hogy sokfelé valós az Soros-féle befolyásolási szándék, amiről régóta szó van a magyar közbeszédben, és amelynek egyes részleteit a magyar titkosszolgálatok és a sajtó már korábban feltárták.

Az eddig is egyértelmű volt ugyanis, hogy az Action for Democracy szervezetén keresztül milliárdok érkeztek a magyar ellenzékhez a 2022-es országgyűlési választások előtt. Ráadásul azt is tudni lehetett, hogy a Karácsony Gergelyhez köthető és az állítólagos adománygyűjtő ládikák kapcsán súlyos kampányfinanszírozási botrányba keveredett 99 Mozgalom is az A4D támogatottjai között volt feltüntetve korábban a szervezet honlapján.

Olyan videók kerültek tehát nyilvánosságra, amik a magyar baloldal eddigi pénzügyi támogatói hátterére vonatkozó állításait cáfolni látszanak, hiszen éppen az A4D érintettjei rántották le a leplet az ellenzéki narratíva hamisságáról. Ráadásul a felvételek alapján jól kirajzolódik az a módszer is, amivel sikerülhetett Soros Györgynek kijátszania a magyar jogszabályokat annak érdekében, a színfalak mögé rejtőzve is beavatkozhasson a magyarországi választásokba.

MTI