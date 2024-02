Konferencia-liga - Wingo, Maiga és Kodro bekerült az FTC keretébe

2024. február 2. 19:23

A Ferencváros labdarúgócsapata a Konferencia-liga tavaszi folytatására mindhárom cserelehetőségét kihasználta a keretében.

A klub honlapjának pénteki beszámolója szerint az amerikai védő, Henry Wingo mellett két frissen igazolt játékos, az elefántcsontparti középpályás, Habib Maiga és a bosnyák csatár, Kenan Kodro került be.



"Az UEFA szabályainak megfelelően három helyen tudtunk változtatni a kereten, ami mindig nehéz helyzetbe hoz minket. Ilyenkor nagyon nehéz döntéseket kell meghozni, ami sokszor talán nem is igazságos. Kikerült Anderson Esiti, Owusu Kwabena és Adama Traoré, utóbbi a sérülése miatt hosszabb távon nem áll rendelkezésünkre, illetve a távozása után Sigér Dávid is lekerült a listáról" - fogalmazott Hajnal Tamás sportigazgató.



A magyar bajnok a görög Olimpiakosszal találkozik a nyolcaddöntőbe jutásért. Az első felvonást február 15-én Pireuszban rendezik, a visszavágóra egy héttel később a Groupama Arénában kerül sor.

A Ferencváros kerete a Konferencia-liga tavaszi folytatására:

kapusok:

Dibusz Dénes, Varga Ádám

védők:

Ismail Aaneba, Myenty Abena, Botka Endre, Ibrahim Cissé, Eldar Civic, Samy Mmaee, Pászka Lóránd, Cristian Ramírez, Henry Wingo

középpályások:

Muhammad Abu Fani, Mohamed Ali Ben Romdhane, Muhamed Besic, Habib Maiga, Cebrail Makreckis, Kristoffer Zachariassen

támadók:

Marquinhos, Kenan Kodro, Lisztes Krisztián, Aleksandar Pesic, Varga Barnabás



MTI