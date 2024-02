Elszórtan előfordulhat - többnyire kisebb - eső, zápor

2024. február 4. 16:54

Időjárási helyzet Európában: Továbbra is nagy a megosztottság kontinensünk déli, délnyugati, valamint északi, északkeleti országai között időjárási szempontból. Előbbi területeken változatlanul magasnyomás a meghatározó, és nagy területen zavartalanul napos, igen enyhe, meleg az idő, bár előfordulnak köddel, rétegfelhőzettel tartósan borított vidékek is. Utóbbi tájakon azonban ciklonok, illetve azok északnyugatról délkelet felé nagy sebességgel haladó légköri frontjai teszik változékonnyá, szelessé az időjárást, többfelé csapadék is előfordul: Skandináviában, a Kelet-európai-síkságon és a Balti államokban jobbára havazik, másutt inkább az eső esik.



A fentebb említett időjárási frontok a következő 36 órában is közel lesznek a Kárpát-medencéhez, miközben délnyugat felől további enyhe levegő érkezik, emiatt hétfő estig a sokfelé megerősödő, viharossá fokozódó szél mellett kifejezetten magas hőmérsékletre számíthatunk.

Várható időjárás az ország területén hétfő éjfélig: Északnyugatról délkelet felé haladó gyors mozgású felhőtömbök vonulnak, amelyek este, éjszaka már nagyobb területen takarhatják el tartósabban az égboltot. Elszórtan előfordulhat - többnyire kisebb - eső, zápor. Hétfőn csökken a csapadékhajlam, délnyugat felől vékonyodik, szakadozik a felhőzet, és egyre inkább a szűrt napsütés válik jellemzővé a fátyolfelhők mellett. Az ország délnyugati harmadán jobbára gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, másutt azonban sokfelé lesz erős, főként hétfőn viharos az északnyugati, nyugati szél.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 11 fok között valószínű, de a szélárnyékos délnyugati és északkeleti tájakon ennél több fokkal alacsonyabb értéket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 11 és 19 fok között várható.



MTi