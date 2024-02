Holttest került elő egy kigyulladt ház törmelékei alól

2024. február 5. 13:49

Holtan találtak egy idős férfit a tűzoltók egy kigyulladt házban hétfő délelőtt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Monokon – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. Mukics Dániel azt írta, a Bem József utcában álló hetvenkét négyzetméteres családi házhoz három járművel vonultak a tűzoltók. Oltás közben az épületben egy idős férfi holttestét találták meg.

A munkálatok során egy gázpalackot is kivittek a házból és lehűtötték, megelőzve ezzel, hogy felrobbanjon. Az épület födémje is égett, ezért az oltás érdekében a tetőt is meg kellett bontani – tudatta a szóvivő, jelezve: a szerencsi hivatásos tűzoltók eloltották a tüzet. A tűz keletkezési körülményeinek feltárásáért tűzvizsgálati eljárás indul.

A tűzoltó alezredes kiemelte: idén januárban átlagosan naponta huszonnégy lakóépületben keletkezett tűz. A nagyobb tűzesetek füstérzékelő használatával megelőzhető lenne – fűzte hozzá Mukics Dániel.

MTI