Potápi Árpád János: 2024 az együttműködő nemzet éve

2024. február 5. 15:40

2024 az együttműködő nemzet éve – mondta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára hétfőn Budapesten. Potápi Árpád János a tematikus évet ismertető sajtótájékoztatón felidézte, hogy a tavalyi Magyar Állandó Értekezleten született döntés arról, hogy az idei esztendő az együttműködő nemzet éve legyen. Kiemelte: a külhoni magyar intézményrendszer megerősítése, támogatása mellett hangsúlyos helyen szerepel a hálózatok építése az élet minden területén, és idén ezeknek a hálózatoknak az együttműködését célzó programok megvalósítását tervezi az államtitkárság.

Potápi Árpád János szólt a külhoni magyar pedagógusok támogatásáról. Jelezte: a pedagógusszövetségek 12 ezer taggal bírnak és ehhez jönnek még a hétvégi iskolák. A Szülőföldön magyarul program keretében a 2022/2023-as tanévben 221 433 gyermek és fiatal részesült támogatásban. Idén is bruttó 100 ezer forintos támogatást biztosítanak a szülőföldjükön magyar oktatásban részt vevő bölcsődéseknek, óvodásoknak, általános és középiskolásoknak, felsőoktatási hallgatóknak – közölte. Idén is meghirdetik a pályázati felhívást az Együttműködő Nemzet Programra, a Kőrösi Csoma Sándor Programra (KCSP) és a Petőfi Sándor Programra (PSP). 2023-ban a KCSP-be és PSP-be 132 ösztöndíjas kapcsolódott be – jelezte, hozzátéve: a KCSP keretében a déli félteke diaszpóra közösségeihez február 15-én 25 ösztöndíjas érkezik kilenc hónapra. Folytatódik a kárpátaljai szociális programcsomag: 2023-ban 11 488-an részesültek támogatásban. T

ovábbra is éves segítséget kapnak a magyar pedagógusok, egészségügyi dolgozók, egyházi személyek, újságírók, színészek, kulturális intézmények munkatársai, valamint az egyházi személyek. Támogatják a külhoni gyermekgyógyászok részvételét az éves szakmai találkozókon, régiós és Kárpát-medencei szinten is megszervezik a külhoni gyermekpszichológusok képzését. Kitért arra, hogy új elemként családi napokat szeretnének tartani minden külhoni régióban. Folytatódik a babacsomagok ajándékozása, az anyasági támogatás folyósítása a Kárpát-medencei igénylőinek.

A program része a Megtartó Szülőföld, folytatják a külhoni mentorprogramot, a hálózatnak már 3000 külhoni vállalkozó a tagja. Megszervezik IX. Kárpát-medencei Magyar Vállalkozók Találkozóját – jelezte, hozzátéve: folytatják a régiós gazdasági fórumokat is. Az idei programelemek között szerepel Kárpát-medencei workshopok, generációváltó programok szervezése családi vállalkozásoknak. Kitért az önkormányzatok közötti együttműködésre, arra, hogy 1100 Kárpát-medencei testvértelepülési kapcsolat jött létre. A Határtalanul! program részeként újabb diákcsoportok utazhatnak külhoni területekre. 2024-ben bővíteni kívánják a részt vevő magyarországi hetedik osztályosok számát. 2023-ban minden érvényesen pályázó diákcsoport, összesen 47 ezer diák utazását támogatni tudták és az a cél, hogy valamennyi magyarországi hetedik osztályos diák eljusson külhoni magyar területre. Megkeresik azokat az iskolákat is, akik eddig nem pályáztak a programra, mi ennek az oka és miben tudnak esetleg segíteni, hogy a diákok ilyen kirándulásokra elmehessenek – jelezte.

A Kárpát-medencei Lovas Program részeként 2023-ban 400 millió forinttal 89 lovas egyesület tevékenységét támogatták. 2024-ben is hirdetnek pályázatot lovas egyesületek támogatására. Csak az erdélyi programmal több mint 1500 gyermeket értek el tavaly – közölte. A II. Kárpát-medencei Lovas Fórum megszervezését is tervezik, támogatják a kiemelt Kárpát-medencei sportesemények megvalósítását, folytatódik a sportakadémiák működése és fejlesztése – sorolta.

Potápi Árpád János szólt arról is: idén szeretnék már a tavaszi hónapokban az összes pályázati felhívást közzétenni. Kitért arra is, hogy minél több fiatalt szeretnének elérni, nélkülük a nemzetpolitika megvalósíthatatlan lenne. Minden régióban szeretnék elérni és megerősíteni a szülőföld megtartó erejét – mondta a nemzetpolitikáért felelős államtitkár.

Kérdésre arra, hogy milyen EP-eredményre számít az RMDSZ részéről azt mondta: az RMDSZ az a romániai magyar párt, amely a magyarságot összefogja, és országos szinten a legjobban tudja képviselni. Egyetlen olyan magyar közösség sincs, amely regionális vagy országos szinten több etnikai pártot „el tudna tartani”, ebbe bele kell nyugodni. Ezért a romániai magyarság érdeke, hogy az RMDSZ jó eredményeket érjen el minden egyes választáson, így lesz ez az uniós választáson is – közölte, hozzátéve: rendkívüli jelentősége van a mozgósításnak, amit az RMDSZ az elmúlt időszakban jól végzett. Arról, hogy mi a nemzetpolitika üzenete Felvidékre a közelgő szlovákiai államfő-választás és az EP-választás előtt, azt mondta: Felvidék „a rossz példa”, hogy ha nem valósul meg az összefogás, akkor egy 8,5 százalékos magyar közösség nem tudja elérni az ötszázalékos küszöböt. A két választás a következő fokmérője lesz a Magyar Szövetségnek, s reméli sok embert meg tudnak szólítani és el tudnak vinni a voksolásokra – közölte.

MTI