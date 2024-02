Határozatképtelen volt az ellenzék által kezdeményezett rendkívüli ülés

2024. február 5. 16:37

Határozatképtelen volt az Országgyűlés hétfői rendkívüli ülése, amelyet az ellenzék kezdeményezett a svéd NATO-csatlakozás ratifikációja ügyében. A kormánypártok mellett több ellenzéki párt – a DK, a Momentum, az MSZP, a Párbeszéd, az LMP – néhány képviselője és egy független képviselő is távol maradt. Az elnöklő Lezsák Sándor bejelentette, hogy valamennyi képviselő és szószóló leadta saját és hozzátartozói vagyonnyilatkozatát. Közölte azt is, hogy a Párbeszéd Tordai Bencét választotta frakcióvezetőnek Szabó Tímea helyett.

LMP: A döntés visszakerülhet az állampolgárokhoz

Kanász-Nagy Máté (LMP) szomorúnak nevezte, hogy üresek a kormánypárti padsorok, és a kormány egyetlen tagja sem érkezett meg az ülésre. Kínosnak minősítette, hogy a kormánypártok mind a mai napig blokkolják Svédország NATO-csatlakozását, és erre semmilyen érdemi magyarázatot nem adtak. Szót emelt a kiemelt beruházásokkal kapcsolatos törvény ellen is. Szerinte a választók nem békák vagy pulykák, és az sem lehet, hogy a Karmelita kolostorban mindent jobban tudnak: az embereket meg kell kérdezni a fontos ügyekben. Úgy folytatta, az embereket meg kell kérdezni az akkumulátorgyarmatosítás kapcsán, a Balaton-parti vagy a Fertő tavi nagyberuházásokról. Elítélik a „Rákosdubaj-koncepciót”, arról is meg kell kérdezni az embereket – tette hozzá. Jelezte, újabb népszavazást kezdeményeztek az ügyben, heteken belül megkezdődhet az aláírásgyűjtés a kiemelt beruházásokkal kapcsolatban. A döntés joga visszakerülhet az állampolgárok kezébe – mondta.

Párbeszéd: A köztársasági elnöknek le kell mondania!

Tordai Bence (Párbeszéd) emlékeztetett arra, hogy Orbán Viktor miniszterelnök azt ígérte, az Országgyűlés az első adandó alkalommal meg fogja erősíteni Svédország NATO-csatlakozását, a Fidesz még sincs sehol. Szerinte nem is a magyar nemzeti érdek vezeti a kormányt ebben az ügyben, hanem valami egészen más. Ne felejtsük el, ki az, aki egy háborús agresszor érdekeit képviseli mind az EU-ban, mind a NATO-ban – mondta. Úgy folytatta: a „fideszes pedofilmaffiának a szálai úgy látszik, már a Sándor-palotába is elértek”. Hozzátette, Novák Katalin fideszes köztársasági elnök nemcsak szélsőjobbos terroristáknak, hanem egy pedofilmentegető, gyerekeket hamis vallomásra rábírni próbáló, jó fideszes, sőt a miniszterelnök családjával is jó kapcsolatokkal rendelkező ember börtönből való kiengedésével foglalatoskodik. Közölte, négygyermekes családapaként is visszautasítja, hogy „a fideszes pedofillobbi érdekeinek megfelelően” egy olyan embert engednek vissza a gyermekek közé, akit azért ítéltek el, mert egy pedofilbűncselekményt próbált eltusolni. Szégyen, gyalázat, a köztársasági elnöknek le kell mondania – hangoztatta.

Mi Hazánk: Vétózzuk meg a NATO-bővítést!

Novák Előd (Mi Hazánk) szerint Magyarország csak úgy kerülheti el az ígéretszegést, mely szerint nem mi leszünk az utolsó ország, amely ratifikálja Svédország NATO-csatlakozását, ha megvétózza azt. Ebben az esetben ugyanis Törökország maradna az utolsó, Svédország NATO-csatlakozását jóváhagyó ország. Az USA által irányított „háborús őrület” magával ragadta a magyar kormányt is – értékelt. Novák Előd szerint a NATO-bővítés – már csak a Mi Hazánk által szorgalmazott – vétójára azért is szükség lenne, mert a bővítés a világháború felé tett újabb lépés, provokáció, a törékeny egyensúly megőrzését pedig az szolgálja, ha megmarad a semleges pufferzóna Oroszország és a NATO között. Svédország érdeke is az, hogy ne szélesítsék a háborús konfliktust a NATO-hoz való csatlakozásukkal – mondta, hozzátéve, a Mi Hazánkkal szövetséges párt, az Alternatíva Svédországért elnöke azt kérte, hogy Magyarország ne engedje be Svédországot a NATO-ba, mert csak a „globalista bábkormányuk próbálja függetlenségük feladásával bevinni őket e katonai szövetségbe, hogy háborút vívhassanak az USA érdekében”. Novák Előd gyalázatosnak nevezte, hogy Orbán Viktor megszavazta Ukrajna 50 milliárd eurós támogatását. Orbán Viktor, minden ígéretével ellentétben, végül „egy kis jogállami alamizsnáért” feladta Magyarország és Európa érdekeit – tette hozzá.

Jobbik: Novák Katalin mondjon le!

Brenner Koloman a Jobbik nevében lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, mert véleménye szerint Novák Katalin méltatlanná vált az államfői tisztség betöltésére, miután elnöki kegyelmet adott a bicskei gyermekotthon pedofil bűncselekmények miatt elítélt volt igazgatója bűnsegédjének. Szerinte egy olyan ember kapott kegyelmet, aki „nagyon otthonosan mozgott a Felcsút környéki fideszes körökben”, vagyis Novák Katalin „egy újabb fideszes pedofilt mentett fel”. Közölte: a Jobbik-frakció tagjai levélben szólítják fel az államfőt lemondásra, és ehhez várják mind a 200 országgyűlési képviselő aláírását. Felidézte, Schmitt Pál egy sokkal kisebb súlyú eset, plágium miatt lemondott hivataláról. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a kegyelmi döntés Varga Judit volt igazságügyi miniszter ellenjegyzése mellett született meg. A frakcióvezető a magyar nemzeti érdek ellen valónak nevezte azt a „szomorú játékot”, amit a kormány Finnország és Svédország NATO-csatlakozásának ügyében az elmúlt időszakban játszott. Úgy vélte: ezzel Orbán Viktor és a Fidesz „Putyin bábjává válik” az egész európai közvélemény és a NATO-szövetségesek szemében. Szerinte „szégyen, gyalázat”, hogy a Fidesz nem ment el a rendkívüli ülésre megszavazni Svédország NATO csatlakozását.

MSZP: A köztársasági elnök méltatlanná vált hivatala betöltésére

Harangozó Tamás (MSZP) felidézte: a Fidesz-kormány alatt szabadon engedték az azeri baltás gyilkost, majd a Fidesz-fülbevalós köztársasági elnök kegyelemben részesítette a terrorista Budaházyt és a bicskei gyermekotthon pedofil vezetőjének segítőjét. Ez a köztársasági elnök méltatlanná vált hivatala betöltésére – hangoztatta, feltéve a kérdést: mennyire keresztény és családbarát az a hatalom, amelyik ilyet tesz? Átléphetetlen vörös vonalnak nevezte azt is, hogy nem szórakozunk sem saját nemzetünk, sem szövetségeseink biztonságával. Emlékeztetett arra, hogy Magyarországon jelenleg veszélyhelyzet van, a NATO-nak egyre több kihívással kell szembenéznie, ennek tükrében a szövetségesi rendszerben részes államok, valamint Magyarország békéje és biztonsági elsőrendű kérdés. Szakértők szerint nem vitatott: a Svéd Királyság NATO-csatlakozása további, erős garanciákat jelenthetne a szövetséges államoknak – emelte ki. Mennyire békepárti az a kormány, amely másfél éve akadályozza a hazánk békéjét és biztonságát garantáló katonai szövetség bővítését? – vetette fel, hozzátéve: a Fidesz-kormány 2022 júliusa óta nem hajlandó ratifikálni Svédország NATO-csatlakozását, ehelyett másfél éve össze-vissza hazudik. Feltette a kérdést: ha a magyar kormány valóban támogatja a csatlakozást, hol vannak most a miniszterek, államtitkárok? Az MSZP elkötelezett hazánk megvédése mellett, ezért továbbra is kezdeményezik, hogy a NATO-bővítése legyen napirenden – közölte Harangozó Tamás.

Momentum: Mihamarabb engedélyezni kell az aktív eutanáziát

Az aktív eutanázia engedélyezése mellett érvelt napirend előtti Bedő Dávid (Momentum), azt sürgetve, a kormány kezdeményezzen népszavazást e témában. Szavai szerint ez a téma emberség, méltóság és szabadság kérdése, hiszen jelenleg szenvedésre és kilátástalanságra utaljuk gyógyíthatatlan betegségben szenvedő embertársainkat, nem engedve meg, hogy döntsenek életükről, halálukról. Bedő Dávid hangsúlyozta: miközben felmérések szerint a magyarok döntő többsége támogatja az aktív eutanázia engedélyezését, az állampárti képviselők csak cinizmussal tudtak válaszolni a javaslatra, gyávák beszállni ebbe a vitába. A politikus annak a véleményének is hangot adott: teljesen méltatlanná vált köztársasági elnöki tisztségére Novák Katalin azzal, hogy titokban kegyelemet adott egy olyan embernek, aki egy pedofil bűntársa volt.

DK: Magyarország utolsó lett

Vadai Ágnes (DK) napirend előtti felszólalásában úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor miniszterelnök személyes hiúsága és a szomszédban gyerekeket gyilkoló Putyin elnök iránti elkötelezettsége vezetett oda, hogy Magyarország utolsó lett. Az ellenzéki képviselő hozzátette, ezzel az ország újra a szégyenpadra került, Svédország NATO-csatlakozásának orbáni hátráltatása nem egyszerű hiba, bűn. Egy másik témára áttérve Vadai Ágnes kiemelte, néhány napja derült ki, hogy Novák Katalin és Varga Judit tavaly kiengedtek a börtönből egy pedofil bűncselekményekben bűnrészes valakit. Egy olyan valakit, aki szexuálisan bántalmazott, molesztált gyermekkel akart aláíratni a saját maga által írt hamis vallomásokat arról, hogy nem történt velük semmi – közölte a politikus. Aki egy pedofil által molesztált gyereket arra akar kényszeríteni, hogy hallgasson örökre, az a DK értékrendje szerint pontosan ugyanolyan megítélés alá esik, mint a bűnös, akit mosdat – szögezte le a felszólaló. Vadai Ágnes hangsúlyozta, hogy Novák Katalin méltatlan lett a köztársasági elnöki posztra, a DK ezért megszüntetési eljárást kezdeményezett vele szemben.

Ülés lezárása

Az Országgyűlésnek küldött levélben, amelyet a napirend előtti felszólalások után ismertettek, Kocsis Máté (Fidesz) és Simicskó István (KDNP) frakcióvezetők azt közölték, hogy képviselőcsoportjaik sem a vonatkozó házbizottsági ülésen, sem a február 5-i rendkívüli ülésen nem vesznek részt. Kezdeményezték egyúttal, hogy a napirendi javaslatról szóló szavazást szavazatszámláló gép alkalmazásával ismételjék meg. A napirendi javaslatot végül a jelenlévő képviselők 43 igen, 7 nem és 1 tartózkodással nem tudták elfogadni, az Országgyűlés továbbra sem volt határozatképes. Az elnöklő Lezsák Sándor megállapította, a napirend egyetlen pontja sem tárgyalható és napirend utáni felszólalásokra sincs mód, majd ezt követően az ülést lezárta.

MTI