Körbevették Rómát az európai agrárpolitika ellen tüntető gazdák traktorai

2024. február 5. 16:51

Traktorokkal vették körbe az olasz fővárost az egész országból érkező tüntető gazdák, akik több ponton elfoglalták a Rómába bevezető országutakat hétfőn. A Rómába vezető országutak majdnem mindegyikén traktorsort látni. A tervek szerint az éjszakát a földeken töltik, melyeket ingyen bocsátottak rendelkezésükre a tulajdonosok.

Északról és déli irányból is megindultak hétfő reggeltől kezdve a több hete tiltakozó gazdák traktorai Róma irányába. Az elsők között azok érkeztek meg, akik a főváros körüli régióból indultak el. A Nomentana nevű országút római bejáratánál álltak meg, és várják a távolabbról jövők érkezését. A legnépesebb csoport Toszkánából tart a főváros fele: a közel négyszáz traktor érkezését a késő esti órákban várják. A gépek az országutakon haladnak, sorfaluk jelentősen lassítja a járműforgalmat. Andrea Porro, az Agrár Felszabadítás nevű mozgalom vezetője úgy nyilatkozott, terveik szerint csütörtökig ezernél is több traktor vehetik körbe Róma városát. Egyelőre nem lépnek be Róma területére, mivel nem kaptak rá engedélyt.

A hatóságoktól azt kérték, hagy vonulhassanak be a városközpontba. A hét végére országos megmozdulást szerveznek. Fel akarnak szólalni a kedden kezdődő Sanremói Dalfesztivál színpadán is. Az olaszországi gazdatüntetések január 19. óta tartanak. Bolognában hétfőn koporsóval vonultak fel a mezőgazdaságban dolgozók az agrárágazat halálát hirdetve. Az északi Torinó és a déli Caserta városon kívüli területén is traktoros tüntetések zajlottak: Casertában a gazdák zöldséget és gyümölcsöt osztottak. Tiltakozások zajlanak Szardínia és Szicília szigetén. Milánóban néhány traktor napok óta Lombardia tartományi székháza előtt állomásozik, és ezeket a gazdákat egy tehén is kíséri. A nemzeti színű zászlókkal díszített traktorok az európai agrárpolitika megszorításai, valamint a szintetikus agrár- és élelmiszertermékek ellen tüntetnek.

MTI