A horvát elnök a nemzetbiztonsági kockázatot lát a legfőbb ügyész körül

2024. február 5. 20:10

Zoran Milanovic horvát elnök a nemzetbiztonsági tanács összehívását javasolja a kormánynak a legfőbb ügyész kinevezése miatt - közölte hétfőn az elnöki hivatal.

A közlemény szerint a horvát igazságszolgáltatási rendszerben kialakult rendkívüli és váratlan helyzet negatív hatással van, és a jövőben is negatív hatással lehet az államigazgatás összehangolt működésére és stabilitására, valamint Horvátország nemzetbiztonságára.



Horvátországban a legfőbb ügyészt a kormány javaslatára a parlament abszolút többséggel nevezi ki négy évre az illetékes parlamenti bizottság előzetes állásfoglalása alapján.



A négy jelöltet január 17-én hallgatta meg a bizottság, a kormány pedig a legfelsőbb büntetőbíróság bíráját, Ivan Turidicot jelölte a tisztség betöltésére, a kinevezéséről szerdán szavaz a parlament.



Az államfő szerint Turudic politikailag nem független, nem etikus, és nem rendelkezik a legfőbb ügyészi feladatok ellátásához szükséges szakmai hírnévvel. Éppen ellenkezőleg, ő az egyetlen bíró Horvátországban, aki nyíltan és egyértelműen kinyilvánította kötődését és hűségét a kormányzó párthoz, a Horvát Demokratikus Közösséghez (HDZ), ami kétségbe vonja függetlenségét, és így a horvát ügyészség (DORH) függetlenségét is - hangsúlyozta.



"Olyan bíróról van szó, akit a bűnözői körökhöz fűződő kapcsolatai miatt el kellett volna távolítani a bírói pályáról, nem pedig olyan intézmény élére jelölni, amelynek prioritása a korrupció és a bűnözés elleni küzdelem" - mondta korábban az elnök.



A köztársasági elnökkel az ellenzéki pártok is egyetértenek, akik keddig adtak határidőt a kormánynak, hogy visszavonja Turudic jelölését, ellenkező esetben az Európai Bizottsághoz fordulnak, hogy vizsgálja ki, egy ilyen kifogásolható személy lehet-e legfőbb ügyész egy európai uniós tagállamban.



Ivan Turudic 1962-ben született a horvátországi Verőce (Virovitica) mellett, egy faluban. Sokáig a Verőce megyei bíróság bírájaként dolgozott. 2000-ben a Zágráb megyei bírósághoz került, 2009 és 2010 között a Zágráb megyei bíróság szervezett bűnözés elleni osztályának elnöke és bírája volt, két évvel később pedig kinevezték a megyei bíróság elnökének. 2021 óta a legfelsőbb büntetőbíróság bírája.



Olyan ismertebb ügyekben járt el, mint Ivo Sanader volt kormányfő vagy Damir Polancec korábbi miniszterelnök-helyettes pere. Ugyanakkor olyan személyekkel ápolt közeli kapcsolatot, mint a milliókat elsikkasztó, börtönbüntetésre ítélt Zoran Mamic, a Dinamo Zagreb labdarúgócsapatának vezetőedzője, illetve Josipa Rimac, a közigazgatási minisztérium korábbi államtitkára, akit az észak-dalmáciai Knin városa melletti szélerőmű építésével kapcsolatos korrupciós ügy miatt többhónapos vizsgálati fogságra ítéltek.



Utóbbival való személyes üzenetváltásairól napok óta cikkezik a horvát sajtó, a legfelsőbb bíróság vizsgálatot indított az ügyben.



MTI