A dollárbaloldalnak nem sikerült összeugrasztania hazánkat és Olaszországot

2024. február 5. 21:11

A radikális baloldali, progresszív magyar dollárbaloldali kísérlettel szemben nem sikerült politikai vitát, konfliktust létrehozni Olaszország és Magyarország kormányai között - jelentette ki Deutsch Tamás, a Fidesz uniós parlamenti képviselője hétfőn Strasbourgban.

A kormánypárti politikus azt követően nyilatkozott az MTI-nek, hogy az Európai Parlament hétfői plenáris ülésén a magyar börtönökben fogva tartottak helyzetéről és az antifatámadások olasz vádlottja, Ilaria Salis fogvartartási körülményeiről tartott vitát.



Deutsch Tamás nyilatkozatában kiemelte: Ilaria Salis "egy külföldi, progresszív, radikális baloldali, neokommunista verőnő, aki tizenkilenc további társával csak azért jött Magyarországra, hogy előre kitervelten, aljas módon megtámadjanak embereket, akiket ők neofasisztának minősítenek külsejük, ruházatuk alapján."



Felhívta a figyelmet: a "verőnő" mosolyog a bírósági tárgyaláson, pedig több találomra kiválasztott magyar és külföldi állampolgárt olyan súlyosan bántalmazott társaival, hogy "az orvosszakértői vélemény szerint is kizárólag csak a szerencsés véletlennek köszönhető, hogy a bűncselekmény súlyos testi sértésnek és nem gyilkosságnak, nem emberölésnek minősül."



Emlékeztetett, hogy a "biztonsági térfigyelő kamerák egyértelműen mutatják, hogy a találomra kiválasztott emberekre hátulról támadtak, lefújták és agyba-főbe verték őket."

"Minden jóérzésű ember, magyar és nem magyar az áldozat oldalán áll. Felháborító, hogy az elmúlt egy esztendőben a Magyarországon előzetes letartóztatásban lévő három elkövető egyetlen egy alkalommal sem érdeklődött az áldozataik hogyléte felől" - mutatott rá.



Deutsch szerint a "magyar dollármédia is az elkövetővel szolidáris, és azokkal a fogvatartásával kapcsolatos szemenszedett hazugságokkal foglalkozik, amelyeket maga a verőnő talált ki."



Megjegyezte, hogy a dollárbaloldalnak nem sikerült feszültséget provokálnia a magyar és az olasz kormány között, viszont hangsúlyozta, hogy az olasz hatóságoknak fokozni kellene erőfeszítéseiket, hogy megtalálják és letartóztassak az egyik olasz elkövetőt, akinek identitását és elérhetőségét is ismerik.



A fideszes képviselő azt is kiemelte: Magyarországnak nem áll szándékában olyan luxusbörtönöket létrehozni, mint amilyenben Eva Kailit, az EP korrupciós botrányba keveredett alelnökét tartották fogva.



Deutsch Tamás azt üzente azoknak, akik a "neokommunista verőnő méltóságáért emelnek szót", hogy Magyarországon valóban sok bűncselekmény miatt elítélt bűnöző van börtönben.



"Erre Magyarország reagált is. Börtönöket fogunk építeni, hogy a zsúfoltság csökkenjen. Lehet, hogy Magyarországon sok elítélt van börtönben és a börtönök zsúfoltak, de éppen ezért nem az a helyzet, mint Nyugat Európában. Magyarországon nincsenek a bűnözők az utcákon. Helyes, ha a bűnelkövető börtönben van, és nem az utcán, mert láthatóan Nyugat-Európa már ebbe az irányba halad." - jegyezte me.



Azt is hozzátette, az Európai Parlament hétfői akcióját ismét az motiválta, hogy "a legnyilvánvalóbb gyalázatos hazugságok alapján támadást indítson Magyarországgal szemben."



Győri Enikő, a Fidesz EP-képviselője az MTI-nek adott nyilatkozatában kiemelte: "Az Európai Parlament sokkal mélyebbre nem süllyedhet, hiszen kimondottan politikai hangulatkeltés céljából tűzte napirendjére ezt a vitát, hogy feszültséget keltsen a magyar és az olasz kormány között."



Emlékeztetett: "egy évvel ezelőtt magukat antifasisztának mondó külföldiek egy csoportja érkezett Budapestre, egy náci felvonulást kerestek, hogy szétverjék, de ilyet nem találtak, mivel Magyarországon a nácik nem masírozhatnak. Ezért találomra kiválasztottak utcán sétáló embereket, akiket a ruházatuk alapján nácinak ítéltek és brutálisan bántalmazták őket."



Győri Enikő szerint az Európai Parlament jelenleg ott tart, hogy "egy nagyon súlyos bűncselekménnyel vádolt személynek - akiről ráadásul kiderült, hogy hazudik az eljárás során - ad hitelt". A politikus szerint sajnálatos, hogy a vita előtt az Európai Bizottság elfelejtett tájékozódni a magyar viszonyokról.



Azt is hangsúlyozta, hogy a parlamenti vita során a magyar kormány képviselője nem szólalhatott fel, mint ahogy kellene egy tisztességes eljárás folyamán. Világosan kijelenthető: az európai baloldal által kezdeményezett plenáris napirendi pont - magyar képviselők felszólalásának lehetősége nélkül politikai befolyásolási kísérlet a független magyar igazságszolgáltatásba - tette hozzá.



"A vita során hamis vádakat fogalmaztak meg a baloldali képviselők, ám a jobboldali képviselők úgy nyilatkoztak, hogy ez az ügy nem a plenáris ülés napirendjére való. Vérlázító, hogy erre a vitára egyáltalán sor kerülhetett" - fogalmazott a képviselő.



Hozzátette: "Magyarország nem kapott szót, ami az mutatja, hogy ez az Európai Parlament nem tartja tiszteletben a jogállamiságot, az Európai Unió alapértékeit, mint amilyen a tisztességes eljáráshoz való jogot."



Mint mondta, az EP jobboldali frakcióinak hozzászólásaiból ítélve nem sikerült az a kísérlet hogy az olasz konzervatív kormányt összeugrasszák a magyarral.



Győri Enikő szerint az Európai Parlament "a maradék hitelét is elveszíti az európai polgárok szemében, ezért nagyon fontos, hogy júniusban az emberek más parlamentet válasszanak, amelyik azzal foglalkozik, ami a feladata."



"Az uniós jogalkotásnak a polgárok életét kellene, hogy szolgálja. Nem pedig bíráskodni mondvacsinált ügyekben" - mondta.



mti