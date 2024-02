A Honvédség motivált fiatalokat vár a PzH 2000 önjáró lövegre

2024. február 6. 12:59

Motivált fiatalokat vár a Magyar Honvédség a világ egyik legmodernebb tüzérségi eszközére, a PzH 2000 önjáró lövegre a tatai tüzérekhez - mondta Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke az M1 aktuális csatorna HadErő című műsorában kedden. A tatai tüzérekhez február 12-ig lehet jelentkezni, 737 ezer forintos bruttó illetményért.

A magazinműsorban Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke arról beszélt, hogy motivált fiatalok jelentkezését várják, akiket majd fizikailag felhoznak olyan szintre, hogy jó katonák legyenek. "Legyen bennük motiváció, akarják csinálni. Ez pont elég" - fogalmazott.



Hozzátette: pozitívum, ha a jelentkezők értenek az elektronika világához.



A műsorban Győri Tamás százados, a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokságának toborzó tisztje elmondta: a PzH 2000-ekkel felszerelt tatai tüzérosztályhoz toboroznak katonákat. Összesen 400 fiatalnak szeretnének beosztást biztosítani, kiemelt, 737 ezer forintos bruttó illetménnyel.



Hozzátette: a bevonulás napjáig, február 12-éig várják az érdeklődőket, akik a vármegyei toborzóirodákban és az iranyasereg.hu/pzh online felületen jelentkezhetnek.



A műsorban több, a MH Klapka György 1. Páncélosdandárnál szolgáló katonát is megszólaltattak. Lele Gergő hadnagy arról beszélt, jelenleg a PzH 2000-es modellek közül a magyar a legfejlettebb, legmodernebb.



Máthé Gergely őrmester azt emelte ki, hogy a PzH 2000 tűzüteme páratlan, 10 másodperc alatt három gránátot tud kilőni. Hozzátette: a bevonulók remek csapat tagjai lehetnek a tatai tüzérosztálynál, és kiemelte az egység családias hangulatát.



Vörös Balázs százados szerint azért jó a tatai tüzérekhez tartozni, mert az egy vidám, bajtársi közösség. "Tudunk dolgozni és szeretünk is" - jegyezte meg.



A műsorban a bakonykúti gyakorlóterén, a PzH 2000 önjáró löveg éleslövészetén készített felvételeket is bemutattak. Bartók Barnabás alezredes (MH Klapka György 1. Páncélosdandár) arról beszélt, a PzH 2000 "akár 40 kilométeres lőtávolságig is képes" csapást mérni, de a lőtér sajátosságai miatt a gyakorlaton 12 kilométerre lévő célokat pusztítottak el.



MTI