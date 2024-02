Skandináviában zordak az éjszakák

2024. február 6. 16:42

Időjárási helyzet Európában: Európát északnyugati-délkeleti irányban hullámzó frontrendszer szeli ketté, amely elválasztja a hideg, sarkvidéki eredetű légtömeget az enyhe, óceáni levegőtől. A frontzóna területén felhős, csapadékos az idő, az eső mellett havazás is előfordul. Európa déli felén anticiklon jóvoltából száraz, többnyire napos, tavasziasan enyhe az idő. Ott több helyen mérnek 20 fok körüli csúcsértékeket, ezzel szemben Skandináviában zordak az éjszakák, általában -20 fok alá süllyed a hőmérséklet.



A Kárpát-medencében is anticiklonális hatások érvényesülnek, így kedden és szerdán is többnyire napos, fátyolfelhős idő várható. Bár este a hullámzó frontrendszer északról megközelít minket, legfeljebb csak elvétve lehet szemerkélő eső.

Várható időjárás az ország területén szerda éjfélig: Fátyolfelhők lesznek felettünk, de éjszaka a szélvédett részeken képződő pára, valamint ködfoltok holnap a Dunántúlon itt-ott csak lassabban szűnhetnek meg. Emellett szerdán a déli, délkeleti tájak fölé átmenetileg vastagabb felhők érkeznek, majd este az északi országrész fölé frontfelhőzet húzódik, amiből a határvidéken néhol nem kizárt szemerkélő eső. A nyugatias szél - amely éjszakára veszít erejéből - továbbra is nagy területen lesz élénk, erős, sőt néhol viharos széllökések is előfordulhatnak.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 1 és 6 fok között várható, gyenge fagy kevés helyen főleg az Észak- és Nyugat-Dunántúlon lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 13 és 18 fok között valószínű.

mti