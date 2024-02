A genderbolondériát támogató baloldal hallgasson

2024. február 6. 16:59

A kegyelmezési jog kizárólag az államfőt illeti meg, függetlenül attól, hogy külön-külön egyetértünk-e vele vagy sem - írta a Fidesz frakcióvezetője a Facebook-oldalán kedden délután közzétett bejegyzésében.

"De azért álljunk meg egy pillanatra!" - fűzte hozzá Kocsis Máté, kifejtve: az a baloldal nagyon mélyen hallgasson, amelyik nem szavazta meg a pedofilellenes törvényt 2021-ben, amelyik nem támogatta, hogy a legsúlyosabb büntetést kapják a pedofilbűnözők, amelyik ellenezte a kereshető pedofilnyilvántartást és amelyik érvénytelenné akarta tenni a gyermekvédelmi népszavazást.



"Ugyanez a baloldal az is, amelyik ma is beengedné az erőszakos genderpropagandát az iskolákba és az óvodákba, nyugati szövetségeseikkel együtt pedig megtámadták a gyermekvédelmi és pedofilokat szigorúan büntető törvényünket a brüsszeli fórumokon. (A Magyarországnak járó forrásokat részben emiatt tartják vissza.)" - írta a kormánypárti politikus.



Megjegyezte: "érdekes, akkor nem hangoskodott a Gyurcsány vezette baloldal", amikor Jámbor András párttársánál 70 ezer pedofil felvételt találtak, meg akkor sem, amikor "Bauer Tamás, aztán meg a HVG sorra mentegette a pedofil bűnelkövetőket".



De az sem zavarta a baloldalt és a "dollármédiát", hogy Józsefváros "gyurcsányista" polgármestere, Pikó András együtt fotózkodott és kampányolt "a hírhedt B. Zsolt nevű pedofillal", vagy amikor Pulai András azt mondta, hogy "a pedofilokkal együtt lehet érezni". Persze attól is eltekintettek, amikor a Jobbik politikusát kapták gyermekpornográf bűncselekményen - hangsúlyozta a frakcióvezető.



"A magyarok átlátnak a szitán, az álságos és kétszínű baloldali akciókon, a folyamatos hazudozáson. A baloldal és a dollármédia folyamatosan támadta a gyermekvédelmi és pedofilellenes intézkedéseket, szóval most inkább mélyen hallgassanak!" - zárta bejegyzését Kocsis Máté.

mti