Már mentegetik a migráns késelőt Párizsban: „egészségi állapota" a kérdés

2024. február 6. 23:25

Súlyos emberölési kísérlet miatt indult kedden eljárás az ellen a 32 éves mali férfi ellen, aki három nappal ezelőtt három embert késsel megsebesített a párizsi Gare de Lyon pályaudvaron. A bűncselekmény életfogytiglani börtönbüntetéssel sújtható.

Az előzetes letartóztatásba helyezett gyanúsított ellen, aki az ügyészség szerint "francia embereket akart megtámadni", emellett vádat emeltek fegyverrel elkövetett súlyos testi sértés miatt is.



"Véssük eszünkbe, hogy ez nem politikai ügy! Ami még kérdés lesz az ügyben, az az ügyfelünk egészségi állapota" - mondta a sajtónak a vádlott ügyvédje, Yassine Yakouti. A gyanúsított őrizetét vasárnap 24 órára felfüggesztették, ez idő alatt pszichiátriai intézetbe szállították, ezt követően azonban az ügyészség engedélyezte, hogy újra őrizetbe vegyék, mivel a "pszichiátriai vizsgálat nem zárta ki a büntetőjogi felelősségét".



A támadásban megsérült három ember közül egy 66 éves férfi továbbra is életveszélyes állapotban van, őt a hasán ért egy késszúrás és kalapáccsal is fejbe ütötte a támadó. Egy másik sérült, aki megpróbált közbelépni és feltartóztatni a merénylőt, még mindig kórházi kezelés alatt állt. A támadás elkövetője egy mali állampolgár, aki legálisan élt Olaszországban, és február 1-én érkezett Franciaországba. Kedden a vizsgálóbíró előtt nem tett vallomást, de rendőrségi források szerint az őrizetbe vételét követően azt mondta a nyomozóknak, hogy meg akarta bosszulni "a rossz bánásmódot, amelynek Franciaország kitette a nagyapját".



A hatóságok vizsgálják a gyanúsított TikTok-fiókját, amelyen egy szemüveges, szakállas, fekete bőrű és hajú férfi látható, s egyes felvételeken arról beszél, hogy neheztel Franciaországra a mali katonai beavatkozása miatt. "A vádlott vallomásai, valamint a telefonjában talált felvételek arra engednek következtetni, hogy tettét azzal a céllal követte el, hogy francia állampolgárokat támadjon meg nemzethez való tartozásuk miatt" - mondta korábban Laure Beccuau ügyész. Az, hogy az áldozatokat a francia nemzethez való "tényleges vagy feltételezett tartozásuk" miatt célozta meg, súlyosbító körülménynek minősül - tette hozzá. Az országos terrorelhárítási ügyészség továbbra sem vette át az ügyet, miután megállapította, hogy ehhez "a kritériumok nem teljesültek".



A támadás szombat reggel fél 8-kor történt a párizsi Gare de Lyon pályaudvaron. A támadó férfi először "felgyújtotta a hátizsákját", majd "kalapáccsal és késsel felfegyverkezve üldözőbe vett egy járókelőt, de nem sikerült elérnie" - közölte az ügyészség. Ezt követően többen közbeavatkoztak. Az első embert a hasán szúrta meg a támadó és kalapáccsal fejbe ütötte, majd egy második utas a földre szorította a merénylőt, míg három másik lefogta.



A mali állampolgár a nála talált személyazonosító okmányok szerint 2016 óta legálisan élt Olaszországban, jelenlegi tartózkodási engedélyét 2019-ben állították ki - mondta szombaton Laurent Nunez párizsi rendőrprefektus. Ez az okmány lehetővé tette számára, hogy legálisan utazhasson Franciaországba. A francia és az olasz rendőrséggel nem volt korábban dolga, pszichiátriai problémák miatt kezelés alatt áll, de erőszakos hajlamot soha nem mutatott az olasz rendőrség szerint.



MTI