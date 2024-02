Kutyák halálra martak egy embert

2024. február 7. 12:22

Elkezdődött a Szegedi Törvényszéken szerdán annak a férfinak a tárgyalása, akinek elszabadult kutyái 2021 nyarán halálra martak egy embert, egy nőt pedig súlyosan megsebesítettek.

A jelenleg 65 éves férfit gondatlanságból elkövetett emberölés és súlyos testi sértés vétségével vádolják.



A vádlott egy szentesi kertes ingatlanban lakott családjával és több kutyával együtt. Az udvarba egy a vádlott által házilag eszkábált nagykapun lehetett bejutni, amely azonban nem felelt meg a biztonságos kutyatartás feltételeinek, alkalmatlan volt arra, hogy az állatok kijutását megakadályozza. A vádlott bullterrier keverék kutyáit falkában tartotta, az állatok nem kaptak semmilyen oltást, ápolatlanok voltak, az udvaron felhalmozott hulladékok között éltek. A kutyák fajtájuk miatt speciális odafigyelést, nevelést igényeltek volna, amelyet a vádlott szintén elmulasztott - csupán egy mogyoróbottal fegyelmezte őket -, ezért fokozatosan egyre agresszívebbé váltak.



A 2021. augusztus 20-i tűzijáték a kutyákat felingerelte. A Szása és Igor névre hallgató kutyák kijutottak a kapun, és rátámadtak egy másnap hajnalban hazafele tartó férfire. A csaknem kétméteres, 95 kilós sértett igyekezett ellenállni és elmenekülni, de nem tudott érdemben védekezni, a számtalan harapás miatt mintegy fél óra alatt a helyszínen életét vesztette. A férfi több száz sérülést szenvedett el, halálát elvérzés és pszichés stressz okozta.



A kutyák ezután egy idős, biciklivel érkező nőre is támadtak, aki a táskájával próbált védekezni, és felhívta egy ismerősét. A nőnek sikerült beugrania az autóval odaérő ismerőse járművébe, ezt követően a kutyák a gépkocsit támadták. A helyszínre érkező rendőrök is csak gázspray-vel tudták a kutyákat megfékezni. A nő súlyos sérüléseket szenvedett.



A kutyákat később egy állatmenhelyen elaltatták.



Az ügyészség arra az esetre, ha a vádlott elismeri bűnösségét és lemond a tárgyalás jogáról, halmazati büntetésként három év fogházbüntetés kiszabását kérte a bíróságtól.



A férfi a bíróságon tagadta bűnösségét, de nem tett vallomást. A nyomozás során azt mondta, a kétéves kutyák jó házőrzők voltak, az idegeneket nem engedték be az udvarra. Közölte azt is, hogy az áldozat holtestét ő találta meg az úttest mellett, egy vízelvezető árokban.



A törvényszék előreláthatólag májusban dönt az ügyében.



MTi