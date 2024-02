A magyar-USA kapcsolat helyreállítását jelentené Donald Trump győzelme

2024. február 7. 22:10

A magyar-amerikai kapcsolatok helyreállítását is jelentené Donald Trump győzelme az amerikai elnökválasztáson, mert a Biden-adminisztráció nem érdekelt a két ország közötti jó viszony fenntartásában - mondta az Alapjogokért Központ operatív igazgatója szerdán Budapesten.

Törcsi Péter – alapjogokert

Törcsi Péter az Amerika választ című rendezvénysorozat első pódiumbeszélgetésén köszöntőjében arról beszélt: Trump elnöksége idején hivatalához méltóan és valódi szövetségesként tevékenykedett Magyarországon az amerikai nagykövet. Mindkét ország érdeke az lenne, hogy a kölcsönös tisztelet alapján indulhasson újra a kapcsolatépítés.



A rendezvénysorozat segítségével nemcsak érthetőbbé kívánják tenni az amerikai demokrácia működését, hanem rendszeresen elemzik majd az előválasztási folyamatot és az elnökaspiránsok programját - tette hozzá.



Ugrósdy Márton, a Miniszterelnöki Kabinetiroda politikai igazgatói irodáját vezető helyettes államtitkár hozzászólásában azt emelte ki, hogy a kormányzó Demokrata Párt bajban van, amikor egy népszerű popsztár szájába adva próbálják erősíteni azt a narratívát, mintha minden rendben lenne Amerikában, ám a valóság - jegyezte meg - egészen más.

Ugrósdy Márton – uni-corvinus.hu



Bryan Leib, az Alapjogokért Központ vezető kutatója ezt megerősítve azt mondta: Joe Biden elnök problémája valóban az, hogyha szabad kifejtésű beszédbe kezd, "rendszeresen hagyják el a száját összefüggéstelen mondatok és félmondatok", illetve olyan politikusok mai megnyilvánulásairól beszél, akik már nem is élnek. Valóban elképzelhető szerinte, hogy a demokraták azzal, hogy hagyják Bident szabadon beszélni, kiteszik majd ennek a megszégyenülésnek, és így érjék el a visszaléptetését. Emlékeztetett: ezt korábban Bernie Sandersszel is megtették, amikor nem a választópolgárok, hanem a demokrata pártvezetés kijelölte szuperdelegáltak húzták ki önkényesen a listáról, hogy Hillary Clinton lehessen az elnökjelölt.

Bryan Leib – jewishexponent.com



A kutató szerint Biden visszaléptetése körülbelül szeptemberben következhetne be, bár elismerte, hogy jelenleg nem mutatkozik kihívója a párton belül.



Ernyei Magor, az Alapjogokért Központ nemzetközi igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a Biden-adminisztráció - az amerikai demokrácia történetében példátlan módon - a jogrendszer politikai célokra kifacsarásával és felhasználásával akarja elérni, hogy az Egyesült Államok legalább egyik felét képviselő Trumpot a népakarattal szembe menve, egyszerűen zárják ki az elnökválasztásból, majd juttassák börtönbe.

Ernyei Magor – LinkedIn



A demokraták vezette Dél-Karolina és Maine államot említette példaként, ahol nem a választói jelölőgyűlésen összegyűltek, hanem a demokrata párti bírók önkényesen húzták ki Trump nevét a jelöltlistáról.



Valamennyi szakértő egyetértett abban, hogy a republikánus oldalon Trump már komoly ellenfél nélkül válhat elnökjelöltté, miután a korábbi ENSZ-nagykövet Nikki Haley már "túllőtt a célon" a volt elnök éles bírálatával. Haley ezt tovább súlyosbította azzal, hogy esélytelensége ellenére sem lépett vissza. Szerintük ez azt jelenti, hogy fiatal kora ellenére alig van már esélye egy későbbi elnökjelöltségre, mert a demokratáknak tett "burkolt gesztusai" miatt is fogytán van a Republikánus pPárton belüli bizalmi tőkéje.



Bryan Leib az amerikai közhangulatot ismertetve azt mondta: a bevándorlók tömeges, ellenőrizetlen beengedésével az Egyesült Államok is odáig jutott, hogy miután egy illegális bevándorló megvert egy rendőrt, a későbbi kihallgatásán azt mondta, "rohadjon meg Amerika". Leib hozzátette, hogy "nemcsak amerikai állampolgárként, de zsidó emberként is roppant kellemetlen számára, amikor a Biden-adminisztráció lejárató kampányt folytat, és alaptalanul vádolja antiszemitizmussal a magyar kormányt".



MTi