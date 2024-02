Gyenge eső helyenként, elsősorban az északkeleti tájakon fordulhat elő

2024. február 8. 16:22

Időjárási helyzet Európában: Európa nagy részén ciklonális hatások érvényesülnek. A szárazföldünket nyugat-kelet irányba kettészelő időjárási front sokfelé okoz szeles, csapadékos időjárást, Nyugat-Európában a lehullott csapadék mennyisége több helyen a 20 mm-t is meghaladja. A front egyben markáns légtömeghatár is. Északi oldalán hideg, fagyos a levegő, sokfelé a nappali órákban is fagypont alatt, kiemelten a Skandináv-félsziget északi részén, illetve Északnyugat-Oroszország térségében -10, -15 fok alatti maximumok is előfordulnak. Ezzel szemben a déli oldalán az átlagosnál jóval enyhébb az idő, általában 15 és 20 fok közé, néhol a fölé melegszik fel a levegő.



A Kárpát-medence fölé megerősödő, viharossá fokozódó délies áramlással pénteken már nedvesebb, és továbbra is enyhe levegő érkezik.

Várható időjárás az ország területén péntek éjfélig: Csütörtökön az északkeleti, északi felhősebb körzeteket leszámítva nagyobb területen számíthatunk derült vagy gyengén felhős égre. Éjszaka aztán nyugat, északnyugat felől egyre több felhő érkezik fölénk, amely ekkor még csak időszakosan, péntek napközben már gyakran meg is vastagszik. Gyenge eső helyenként, elsősorban az északkeleti tájakon fordulhat elő. A délnyugati szelet néhol, reggeltől viszont már egyre nagyobb területen kísérik erős, főként a Dunántúlon viharos lökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 4 és 10 fok között várható, de néhol ennél kissé hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken általában 13 és 19 fok között változik, de az északkeleti határszélen előfordulhatnak 10 fok alatti értékek is.

MTi