Láncfűrésszel rendőrökre támadt

2024. február 8. 17:06

A Tatabányai Járásbíróság első fokon két és fél év börtönbüntetésre ítélt egy férfit, aki az oroszlányi Malom-tónál láncfűrésszel másokat fenyegetett, majd rátámadt az őt megfékezni igyekvő rendőrökre - közölte a Tatabányai Törvényszék sajtótitkára csütörtökön az MTI-vel.

Puskásné Sárközi Rita tájékoztatása szerint a maszkot viselő férfi a fűrésszel először a vele találkozó embereket fenyegette, később az ellene intézkedő rendőröket is megtámadta, de sokkolóval ártalmatlanná tették.



A férfi később egy boxert vett elő, és mivel a támadással a felszólítás ellenére sem hagyott fel, ismét sokkolót vetettek be ellene.



A férfit hivatalos személy elleni erőszak miatt 2 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélték, azonban az nem jogerős, mivel a vádlott és védője enyhítésért jelentett be fellebbezést.



MTi