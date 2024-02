Labdarúgó NB I - Bognár borsot tör Sztankovics orra alá

2024. február 8. 18:30

Bognár György, az atomvárosi zöld-fehérek mestere borsot tör Dejan Sztankovics orra alá: a vidéki klub a magyar játékosaival továbbra is vezeti a mezőnyt a külföldi játékosokkal kitömött, külföldi edzővel irányított csapatok előtt, az NB I-es tabella élén marad, megelőzve a Fradit. Az őszi bajnok Paks 1-0-s győzelmet aratott a kieső helyen álló Mezőkövesd vendégeként a labdarúgó NB I 19. fordulójának csütörtöki játéknapján, így ismét az élre ugrott a tabellán.

Az utolsó előtt hazai csapat immár sorozatban hatodik bajnoki mérkőzésén nem szerzett gólt.



NB I, 19. forduló:

Mezőkövesd Zsóry FC-Paksi FC 0-1 (0-0)

--------------------------------------

Mezőkövesd, Városi Stadion, v.: Andó-Szabó

gólszerző: Szabó B. (47.)

sárga lap: Vajda (54.), Gomis (91.), illetve Osváth (41.), Szabó B. (43.)

Mezőkövesd Zsóry FC:

--------------------

Kovácsik - Kojnok (Kállai, 75.), Lukic, Beriasvili, Vajda - Cseke (Szivacski, 75.), Cseri (Samperio, 64.), Gomis - Bőle (Szalai, 64.), Drazic, Hedlund

Paksi FC:

---------

Szappanos - Osváth, Vas, Kinyik, Szélpál, Balogh B. - Skriberk (Kocsis B., 64.), Papp, Windecker, Szabó B. (Könyves, 64.) - Tóth B. (Böde, 75.)

Az első helyzetek a vendégcsapat előtt adódtak, azután kiegyenlítetté vált a játék. Mindkét fél többször eljutott ellenfele tizenhatosához, akadtak is gólszerzési kísérletek, de egyik félnek sem volt igazán nagy lehetősége a vezetés megszerzésére. Viszonylag eseménytelenül telt el az első 45 perc, melyben a hazai csapat némi labdabirtoklási fölényt alakított ki.



Alig kezdődött el a második félidő, amikor előnybe került a Paks: Skribek tört be a 16-oson belülre, a balösszekötő helyén középre passzolt, Szabó Bálint pedig a bal alsó sarokba lőtt. A folytatásban hasonlóan kiegyenlített volt a mezőnyjáték, mint az első félidőben. A Mezőkövesd próbálkozott támadásokat vezetni, helyzetei alapján szerezhetett volna is gólt, de nem tudott élni a lehetőségeivel, a Paks viszont eggyel igen, ami értékes három pontot jelentett a számára.



MTI; Gondola