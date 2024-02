Kiemelkedően szigorú gyermekvédelmi jogrend

2024. február 9. 08:49

Újabb megerősítést kap az európai szinten már most is kiemelkedően szigorú magyar gyermekvédelmi jogrend - mondta az Alapjogokért Központ vezető elemzője az M1 aktuális csatornán csütörtök este, arra reagálva: Orbán Viktor miniszterelnök a kormány nevében alkotmánymódosító javaslatot nyújtott be, amely lehetetlenné teszi, hogy kiskorú gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény esetén a tettes kegyelmet kaphasson.

hirtv.hu

Szikra Levente kijelentette, nagyon fontos módosító javaslatról van szó; azokban az esetekben, amikor kiskorúak sérelmére követnek el bármilyen bűncselekményt, az elkövetőket kizárják majd az elnöki kegyelem lehetőségéből.



A magyar jobboldalnak és a jobboldali kormánynak régóta következetes álláspontja a gyermekvédelem politikája és a családpártiság - emelte ki az elemző, hozzáfűzve, az alaptörvénybe is bekerültek már gyermekvédelmi passzusok, például a gyermek születési neme szerinti önazonosság joga vagy "az apa férfi, az anya nő" kitétel, és a gyermekvédelmi törvény is fontos szabályokat tartalmaz.



Tehát következetes politikába illeszkedik a mostani javaslat - állapította meg Szikra Levente. Úgy fogalmazott, hogy a gyermekvédelmi népszavazáson a nagy többség kiállt a gyermekvédelmi politika mellett. A közakaratnak megfelelő ez a javaslat is, hiszen nagyon szigorú gyermekvédelmi rendszert várnak el a magyar jogrendtől - hangsúlyozta az elemző.



Közölte: a módosítással jóval nehezebb helyzetbe kerülnek azok, akik gyermekek sérelmére követnek el bűncselekményt, mivel megszűnik az egyik szabadulási lehetőség a büntetőjogi következmények alól. Ma is különösen szigorú a magyar jogrend a pedofil bűnelkövetőkkel szemben, de más bűncselekmények esetén is súlyosbító körülmény, ha azokat kiskorúak sérelmére követik el - tette hozzá Szikra Levente.



Úgy fogalmazott, hogy míg a magyar jobboldal legfontosabb céljai közé tartozik a gyermekvédelem, a baloldali politikusok és "a Soros-hálózathoz köthető szereplők" most "hangosan kiabálnak", de mindvégig a gyermekvédelmi politika ellenzői voltak: nem szavazták meg a gyermekvédelmi törvényt, az említett alaptörvény-módosításokat, a gyermekvédelmi népszavazás bojkottjára buzdítottak, relativizálták a problémát, sőt pedofilmentegető nyilatkozatokat is lehetett hallani tőlük. A baloldal politikai haszonszerzésre próbál felhasználni bűneseteket - vélekedett az elemző.



Szikra Levente felhívta a figyelmet arra: a jog a legszigorúbb védelemben részesíti a gyermekeket, hiszen fő szabály szerint kegyelmet bármilyen ügyben lehet adni, ez alól most egy kivétel lesz, ami azt mutatja, hogy a magyar állam kiemelten kezeli a gyermekek elleni bűncselekményekkel szembeni fellépést.



Az elemző szerint a módosítást már a tavaszi ülésszak kezdetén, a következő hetekben végigviheti az Országgyűlés.

MTI