Lengyel gazdák eltorlaszolták az összes lengyel-ukrán határátkelőt

2024. február 9. 12:36

Újra blokád alá vonták a lengyel-ukrán határátkelőket, és lassítják a forgalmat a lengyelországi közutakon is az Európai Unió zöld megállapodása és az ukrán termékek európai behozatala ellen tiltakozó lengyel gazdák pénteken.

Tomasz Obszanski, a Szolidaritás szakszervezet agrárügyi tagozatának (NSSZ RI) elnöke pénteken a Radio Wnet független lengyel csatornának elmondta: a tiltakozás fő eleme a határblokád, a lengyelországi közúti forgalom lassításának pedig ezt "támogató" jellege van.



A tiltakozók nem engednek át a határon egyetlen teher- és személyautót sem, kivételt csak a humanitárius és katonai segélyszállítmányok képeznek - mondta. A blokád március 10-ig folytatódhat, de legalább addig fog tartani, amíg az Európai Bizottság (EB) és a lengyel kormány "nem alakít ki megfelelő mechanizmusokat" - fogalmazott a szakszervezeti vezető.



A Medyka-Sehinyi határátkelőn a Polsat News kereskedelmi hírtelevíziónak nyilatkozó egyik tiltakozó elmondta: óránként egy kamiont engednek át.



Bejelentések szerint a pénteki forgalomlassítás a főutak mintegy 300 pontját érinti, köztük a kelet-nyugati irányú A2-es autópálya egyik szakaszát a közép-lengyelországi Mazóviai vajdaság területén. A gazdák péntek reggeltől több nagyvárosban is tiltakoznak, köztük Gdansk, Wroclaw, Rzeszów és Poznan vajdasági hivatalainak székháza előtt.



Az NSSZ RI a mostani akciót bejelentő múlt heti nyilatkozata szerint az országos tiltakozás oka "a lengyel kormányzó erők passzivitása", valamint azok a kormányzati bejelentések, melyek szerint "tiszteletben fogják tartani az EB valamennyi, az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek és élelmiszerek behozatalára vonatkozó döntését".



Czeslaw Siekierski mezőgazdasági miniszter csütörtök este a Polsat News hírtelevíziónak elmondta: nem áll szándékában korlátozni az NSSZ RI működését, a tiltakozó akció nem fogja megbénítani a közúti forgalmat. A gazdák "nem saját érdekük miatt, hanem mindnyájunk érdekében, minden fogyasztó érdekében tiltakoznak" - jelentette ki.



Wladyslaw Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter, miniszterelnök-helyettes, a Lengyel Parasztpárt (PSL) elnöke pénteken Janusz Wojciechowski uniós mezőgazdasági biztos lemondását követelte a szejmben. A biztos, aki 2004-től 2005-ig a PSL elnöke volt, "az összes európai, köztük lengyel földművest egyesítette az általa javasolt reform ellen" - fogalmazott a tárcavezető.



Jaroslaw Kaczynski, a jobbodali, ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) elnöke újságíróknak elmondta: Wojciechowskinak be kell fejeznie misszióját "nagyon szerencsétlen nyilatkozatai miatt". Kaczynski jelezte, hogy ezt még pénteken kérni fogja a biztostól. A döntés csak rajta múlik - húzta alá a PiS elnöke.



A lengyel gazdák november végétől január elejéig a medykai határátkelőnél már tartottak hasonló tiltakozó akciót, amellyel az akkoriban több határátkelőn folytatott fuvarozói sztrájkhoz csatlakoztak. Országos forgalomlassító tiltakozó akciót a gazdák január 24-én is tartottak.

MTI