Délnyugat felől fátyolfelhők érkeznek

2024. február 10. 08:04

Folytatódik a gyakran szeles, igen enyhe idő, főleg a hétvégén továbbra is melegrekordok közelében alakul a hőmérséklet. Emellett azonban már esőre, záporra is növekvő eséllyel lehet számítani. A jövő hét elején ugyan csökkenésnek indul a hőmérséklet, de még így is meghaladja várhatóan a sokévi átlagot.

Várható időjárás az ország területén szombat éjfélig: Nyugat felől mindenütt felszakad a felhőzet, és az északkeleti részeken is megszűnik a gyenge eső. Közben délnyugat felől fátyolfelhők érkeznek, amelyek szűrhetik a napsütést. Délutántól aztán fokozatosan meg is vastagszik a felhőzet, késő délutántól, estétől pedig egyre több helyen fordulhat elő eső. A déli, délnyugati szelet sokfelé kísérik élénk, főként a Dunántúlon erős, helyenként viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 20 fok között alakul. Késő estére 8 és 14 fok közé hűl le a levegő.

met.hu